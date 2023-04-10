مواقيت الصلاة يوم 20 رمضان.. أهالي تبوك آخر من يصلون الفجر
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 20 رمضان 1444 هجرية، الموافق 11 إبريل 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:59 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:02، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:50 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:57 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 20 رمضان 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:47
المدينة – 4:44
الرياض – 4:15
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:22
المدينة – 12:23
الرياض – 11:55
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:47
المدينة – 3:52
الرياض – 3:24
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:39
المدينة – 6:42
الرياض – 6:14
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:39
المدينة – 8:42
الرياض – 8:14
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