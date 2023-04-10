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مواقيت الصلاة يوم 20 رمضان.. أهالي تبوك آخر من يصلون الفجر

مواقيت الصلاة يوم 20 رمضان.. أهالي تبوك آخر من يصلون الفجر

مواقيت الصلاة يوم 20 رمضان.. أهالي تبوك آخر من يصلون الفجر
٠٢:٤٦:٤٣ ص، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 20 رمضان 1444 هجرية، الموافق 11 إبريل 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:59 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:02، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:50 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:57 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 20 رمضان 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:47

المدينة – 4:44

الرياض – 4:15

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:22

المدينة – 12:23

الرياض – 11:55

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:47

المدينة – 3:52

الرياض – 3:24

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:39

المدينة – 6:42

الرياض – 6:14

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:39

المدينة – 8:42

الرياض – 8:14

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الأذان الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

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