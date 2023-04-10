هيئة الطاقة النووية تعلن عن توفر وظائف شاغرة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها الإدارية والفنية والعلمية (تشمل وظيفة لا تتطلب الخبرة) حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى.

المسميات الوظيفية:

– باحث أول شؤون دولية

– باحث أول شؤون منظمات

– باحث علمي (الممارسات الطبية)

التخصصات المطلوبة:

– القانون الدولي العام

– قانون الطاقة

– العلاقات الدولية

– الشؤون الدولية

– التعاون الدولي

– إدارة أعمال دولية

– العلوم السياسية

– السياسات العامة

– شؤون المنظمات الدولية

– الفيزياء الطبية

– الفيزياء الصحية

– الفيزياء الإشعاعية

اقرأ أيضا:

قدم الآن.. وظائف شاغرة بهيئة تطوير منطقة حائل (رابط التقديم)

نبذة عن الهيئة:

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء في 13 مارس 2018، ومقرها في العاصمة الرياض، تهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة.

كما تعمل على مراقبة وضمان الأمان والأمن والضمانات النووية لتلك الاستخدامات، وحماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي فعلي أو محتمل، بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية، وتنفيذ التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة باختصاصها.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا