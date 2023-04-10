الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
هيئة الطاقة النووية تعلن عن توفر وظائف شاغرة
رئاسة شؤون الحرمين تعلنُ جاهزية الخطة المُعدَّة للعشر الأواخر من شهر رمضان
مدني الجوف يرفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية (صور)
تعليم جدة تصدر قرارًا عاجلًا بعد ورود تقرير الأرصاد الجوية
الإطاحة بـ 3 لصوص قاموا بعمليات سطو على محلات ذهب بالرياض
“تعدل حجة”..فضل العمرة في رمضان

الرئيسية

 /

فرص

 /

هيئة الطاقة النووية تعلن عن توفر وظائف شاغرة

هيئة الطاقة النووية تعلن عن توفر وظائف شاغرة

هيئة الطاقة النووية تعلن عن توفر وظائف شاغرة
٠١:٢٣:١٦ ص، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها الإدارية والفنية والعلمية (تشمل وظيفة لا تتطلب الخبرة) حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى.

 المسميات الوظيفية:

– باحث أول شؤون دولية

– باحث أول شؤون منظمات

– باحث علمي (الممارسات الطبية)

التخصصات المطلوبة:

– القانون الدولي العام

– قانون الطاقة

– العلاقات الدولية

– الشؤون الدولية

– التعاون الدولي

– إدارة أعمال دولية

– العلوم السياسية

– السياسات العامة

– شؤون المنظمات الدولية

– الفيزياء الطبية

– الفيزياء الصحية

– الفيزياء الإشعاعية

اقرأ أيضا:

قدم الآن.. وظائف شاغرة بهيئة تطوير منطقة حائل (رابط التقديم)

نبذة عن الهيئة:

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء في 13 مارس 2018، ومقرها في العاصمة الرياض، تهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة.

كما تعمل على مراقبة وضمان الأمان والأمن والضمانات النووية لتلك الاستخدامات، وحماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي فعلي أو محتمل، بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية، وتنفيذ التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة باختصاصها.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم هيئة الرقابة النووية وظائف شاغرة وظائف لحملة البكالوريوس

مواد ذات صلة

المزيد
«جامعة الإمام عبدالرحمن» تعلن عن مواعيد اختبار المتقدمين للوظائف

«جامعة الإمام عبدالرحمن» تعلن عن مواعيد اختبار المتقدمين للوظائف

٠٣:٠٠ م، الثلاثاء، ٢٦ سبتمبر ٢٠١٧
وظائف شاغرة في الكليات التقنية للبنات في كافة المناطق

وظائف شاغرة في الكليات التقنية للبنات في كافة المناطق

٠٢:٥٧ م، الأحد، ٠٤ أغسطس ٢٠١٣
بدء التسجيل في برنامج سحب الدم لخريجات كليات العلوم

بدء التسجيل في برنامج سحب الدم لخريجات كليات العلوم

٠٤:٠٧ م، الثلاثاء، ٠٩ مايو ٢٠١٧
وظائف شاغرة بـ«محطات الحاويات».. طريقة وموعد التقديم

وظائف شاغرة بـ«محطات الحاويات».. طريقة وموعد التقديم

٠٦:٥١ م، الأحد، ٢٣ سبتمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *