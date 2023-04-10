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الإطاحة بـ 3 لصوص قاموا بعمليات سطو على محلات ذهب بالرياض

الإطاحة بـ 3 لصوص قاموا بعمليات سطو على محلات ذهب بالرياض

الإطاحة بـ 3 لصوص قاموا بعمليات سطو على محلات ذهب بالرياض
١٢:٢٧:٢٧ ص، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قبضت شرطة منطقة الرياض على (3) مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية البنجلاديشية لانتحالهم صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب محال لبيع الذهب والمجوهرات والمتاجرة بها.

وتم استرداد جزء من المسروقات، وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ومؤخرًا، ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 168 مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل من 8 جنسيات.

وجاءت قائمة المخالفين كالتالي:

١- 81 من الجنسية البنجلاديشية.
٢- 29 من الجنسية الباكستانية.
٣- 27 من الجنسية اليمنية.
٤- 18 من الجنسية الهندية.
٥- 6 من الجنسية السودانية.
٦- 3 من الجنسية المصرية.
٧- 2 من الجنسية الإثيوبية.
٨- 2 من الجنسيتين السيرلانكية والأوغندية.

وأوضحت أنه جرى ضبط المخالفين في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض.

وأضافت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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القبض على مقيم

في وقت سابق، قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية التشادية و 3 مواطنين لسرقتهم مركبات واستخدامها في حوادث سلب.

وحسب بيان نشره الحساب الرسمي لـ”الأمن العام” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد تم استرداد 14 مركبة مسروقة وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم حوادث سلب شرطة الرياض

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