مدني الجوف يرفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية (صور)

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أعلنت مديرية الدفاع المدني في منطقة الجوف، رفع الجاهزية والاستعداد والمتابعة الميدانية في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة ومعظم المناطق على مستوى المملكة

استعداد مدني الجوف

ونشرت إمارة منطقة الجوف، مجموعة من الصور وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في مباشرة الحالة الجوية.

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وعلقت إمارة المنطقة بقولها “مدني الجوف رفع الجاهزية والاستعداد والمتابعة الميدانية في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة، تحسباً لأي طارئ”.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، نجران، جازان وعسير، كما تتهيأ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيا جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة،وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .

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