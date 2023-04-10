صدور موافقة خادم الحرمين على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 100 متبرع بالأعضاء

تواصل- واس:

صدرَت موافقةُ خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح 100 متبرعٍ ومتبرعةٍ من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة.

وجاء ذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أم من متوفى دماغيًّا.

أسماء المتبرعين والمتبرعات:

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات:

أثير ردعان الدوسري ،أحمد ابن بركات العبدلي ، أحمد بن بلهبس القرني، أحمد بن حسن العيسوي ، أحمد بن صالح المالكي ، أحمد بن يحيى حبية ، أسامة بن حسين مذكور ، إسماعيل بن يحيى المرحبي ، أماني بنت حيا السحيمي ، إيمان بنت أحمد قدح ، إيمان بنت تركي الجابري ، إيمان بنت فؤاد السالم ، تركي بن أحمد الخريصي ، تغريد بنت سليمان النملة ، جميلة سعيد بن علي القحطاني، جواهر بنت علي الزهراني ، حافظ بن علي حكمي ، حسن بن صالح صهلولي ، حسين بن عبدالله سمسم ، حصة بنت عبدالعزيز اليحيا ، حمد بن محسن الدوسري ، حمدان بن سعود الرويلي، حمدان بن مطير الشمري ، حميدة بنت أحمد العامري ، هاجر بنت محمد زارع، خالد بن عبدالله القحطاني ، خالد بن محمد العتيبي ، دانة عبدالله بن مزهود العماري ،رؤى بنت علي مصري ، زياد بن عبدالله الشهري ، سارة بنت محمد الزهراني، سالم بن حسن عسيري ، سعد بن سعيد القحطاني ، سعد بن صالح اليامي ، سعد بن ظافر الأحمري ، سعد بن علي البيشي ، سعيد بن علي الغامدي ، سعيد بن عوض القرني ، سلطان بن حمد الجعيد ، سليم بن معتوق الكلوي ، سليمان بن إبراهيم عسيري ، شروق عبدالإله بن عيسى الشمري ، صالح بن حمدان الغامدي ، طارق بن حميد المرزوقي ، طلال بن مسفر آل مخلص ، عائض بن مهدي اليامي، عبدالعزيز بن عامر الدوسري ، عبدالرحمن بن عوضة الشهري ، عبدالرحمن بن يحيى أبوعيشة ، عبدالله بن رشيد البلوي ، عبدالله بن علي القرني، عبدالله بن عيسى الأعجم ، عبدالمنعم بن هاجع الشمري ، عبدالوهاب بن سعيد القحطاني، عبير بنت سعيد العمري ، عثمان بن مشعل العتيبي ، عزيز بن جرادان الزهراني ، عفان بن محمد السليم ، علي بن مسفر آل عوضة ، علي بن منصور الغامدي ، علي بن هادي مجيري ، عيسى بن نايف الشمري ، غادة بنت عباس الشريف، غازي بن صالح الفهمي ، غيثة بنت مغيث العامري ، فارس بن فالح الجهمي ، فاطمة بنت أحمد علي ، فاطمة بنت عبدالكريم المصعبي ، فاطمة بنت محمد العقل ، فايز بن عبدالله الشهري، فائز بن عبدالله الثبيتي ،فهد بن عارف المطيري ، فهد بن علي الضحيان ، فيصل بن سلمان المالكي ، ليلى بنت محمد الهلالي ، محمد بن خلف الحربي ، محمد بن سالم الشهري ، محمد بن سعود العنزي ، محمد بن عبدالرحمن الريش، محمد بن علي آل غرامة ، محمد بن علي مجممي ، محمد بن مشعل العنزي ،محمد بن هادي حكمي ، مريم بنت معتق العمراني ، منى بنت عبدالرحمن الراكان ، مها بنت غويزي العتيبي ، مهند بن عبيدالله المطيري ، نادية بنت ساري العطوي ،ناصر بن أحمد غروي ، ناصر بن راشد المري، ناصر بن سعد الموسى ، نهى بنت فهد الحازمي ،نواف بن سعود الدايل ، نورة بنت سالم بن قميش ، نورة بنت صالح القحطاني ، هاني بن محمد الشهري ،هيا بنت مسند المطيري ، هيازع بن حسن الشهري ، وليد بن ناصر الشهري ، يحيى بن محيا الفهمي .

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