ليلة القدر “درة العشر الأواخر”.. منحة ربانية لخير أمة

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الأعمال والأيام الفاضلة تختلف مكانتها من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، فكما أن الصلاة في بيت الله الحرام مضاعفة الأجر، فكذلك العبادة في ليلة القدر لا يعدلها شيء في العشر الأواخر من رمضان.

وليلة القدر لها قدسية ومكانة عظيمة في نفوس المسلمين حيث يحرص المسلمون في كل عام على تحرّيها وإصابتها والاجتهاد فيها وذلك في العشر الأواخر من رمضان المبارك.

العشر الأواخر من رمضان:

تبدأ العشر الأواخر بعد غروب شمس غدٍ الثلاثاء ٢٠/ ٩/ ١٤٤٤ ، حيث جاء في الموطأ: أن النبي صلى الله عليه وسلم أُرِي أعمار الناس قبله، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر”.

وقد فضل الله تعالى رمضان على سائر الشهور وفضل العشر على سائر أيام رمضان، وكان رسول الله يجتهد في العشر الأواخر،ما لا يجتهد في غيره والعمل.

كما ميّز الأوتار منها وجعل ليلة القدر درة لياليه من حُرم خيرها، فقد حُرِمَ.. وتبدأ العشر الأواخر بعد غروب شمس غدٍ الثلاثاء 20 رمضان 1444هـ .

الأعمال بالخواتيم:

وبغروب شمس هذا اليوم ندخل في خير ليالي العام على الإطلاق .. فالسعيد من اغتنم العشر الأواخر بالصلاة والذكر والتسبيح وتَعَرَّض لنفحات ربه، وعمَرها كلَّها بالاجتهاد والطاعة.

فإذا فتَرْتَ فتذكر ليلة القدر خير من ألف شهر” فلا تدري متى تصادفها، والأعمال بالخواتيم.

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