الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
مدني الجوف يرفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية (صور)
تعليم جدة تصدر قرارًا عاجلًا بعد ورود تقرير الأرصاد الجوية
الإطاحة بـ 3 لصوص قاموا بعمليات سطو على محلات ذهب بالرياض
“تعدل حجة”..فضل العمرة في رمضان
محطة بوابة البحر الأحمر تعلن عن توفر وظائف شاغرة
ليلة القدر “درة العشر الأواخر”.. منحة ربانية لخير أمة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ليلة القدر “درة العشر الأواخر”.. منحة ربانية لخير أمة

ليلة القدر “درة العشر الأواخر”.. منحة ربانية لخير أمة

ليلة القدر “درة العشر الأواخر”.. منحة ربانية لخير أمة
١٢:١٥:٤٨ ص، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

الأعمال والأيام الفاضلة تختلف مكانتها من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، فكما أن الصلاة في بيت الله الحرام مضاعفة الأجر، فكذلك العبادة في ليلة القدر لا يعدلها شيء في العشر الأواخر من رمضان.

وليلة القدر لها قدسية ومكانة عظيمة في نفوس المسلمين حيث يحرص المسلمون في كل عام على تحرّيها وإصابتها والاجتهاد فيها وذلك في العشر الأواخر من رمضان المبارك.

العشر الأواخر من رمضان:

تبدأ العشر الأواخر بعد غروب شمس غدٍ الثلاثاء ٢٠/ ٩/ ١٤٤٤ ، حيث جاء في الموطأ: أن النبي صلى الله عليه وسلم أُرِي أعمار الناس قبله، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر”.

وقد فضل الله تعالى رمضان على سائر الشهور وفضل العشر على سائر أيام رمضان، وكان رسول الله يجتهد في العشر الأواخر،ما لا يجتهد في غيره والعمل.

كما ميّز الأوتار منها وجعل ليلة القدر درة لياليه من حُرم خيرها، فقد حُرِمَ.. وتبدأ العشر الأواخر بعد غروب شمس غدٍ الثلاثاء 20 رمضان 1444هـ .

الأعمال بالخواتيم:

وبغروب شمس هذا اليوم ندخل في خير ليالي العام على الإطلاق .. فالسعيد من اغتنم العشر الأواخر بالصلاة والذكر والتسبيح وتَعَرَّض لنفحات ربه، وعمَرها كلَّها بالاجتهاد والطاعة.

فإذا فتَرْتَ فتذكر ليلة القدر خير من ألف شهر” فلا تدري متى تصادفها، والأعمال بالخواتيم.

اقرأ أيضا

هاشتاق “العشر الأواخر” يتصدر الترند.. ومغردون: “فرصة نتقرب لخالقنا وندرك ليلة القدر”

الكلمات الدلالية:
العشر الأواخر تريند رمضان ليلة القدر

مواد ذات صلة

المزيد
أوغلو: مستعدون للحوار مع روسيا لكن لن نقبل بأي إملاءات

أوغلو: مستعدون للحوار مع روسيا لكن لن نقبل بأي إملاءات

٠٤:٣٣ م، الثلاثاء، ٠٨ ديسمبر ٢٠١٥
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة الخميس المقبل

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة الخميس المقبل

٠٩:٥٤ ص، الثلاثاء، ٣٠ أغسطس ٢٠١٦
“الأرصاد” ينبّه سكان هذا المناطق إلى أمطار رعدية حتى الـ9 صباحًا

“الأرصاد” ينبّه سكان هذا المناطق إلى أمطار رعدية حتى الـ9 صباحًا

٠٢:١٥ ص، السبت، ١٦ أبريل ٢٠٢٢
مكتب «إرشاد الحافلات» يعقد اجتماعه الأول استعدادًا لموسم الحج

مكتب «إرشاد الحافلات» يعقد اجتماعه الأول استعدادًا لموسم الحج

٠٤:٥٥ م، الأحد، ٠٢ أغسطس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *