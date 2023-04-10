“تعدل حجة”..فضل العمرة في رمضان

تواصل – فريق التحرير:

أوضح فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، فضل أداء العمرة في شهر رمضان المبارك، وذلك في مقطع مصور.

حجة مع النبي ﷺ

وقال الفوزان إن: العمرة في رمضان بها فضل عظيم وثواب جزيل، حيث قال النبي ﷺ: العمرة في رمضان تعادل حجة معي.

اقرأ أيضا:

الشيخ «الخثلان» يوضح فضل العمرة في شهر ذي القعدة (فيديو)

أفضل الشهور

وقال الإمام ابن باز -رحمه الله- إن أفضل شهر تؤدى فيه العمرة هو شهر رمضان لقول النبي ﷺ: عمرة في رمضان تعدل حجة متفق على صحته، وفي رواية أخرى في البخاري: تقضي حجة معي وفي مسلم: تقضي حجة أو حجة معي -هكذا بالشك- يعني معه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عُمَرَهُ ﷺ كلها وقعت في ذي القعدة، وقد قال سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21]. وبالله التوفيق. [1]

وكما هو معروف أن الغاية والمقصد من خلق البشر على وجه الأرض من أجل عبادة الله جل وعلا ، لذا فعلينا بالسعي الدائم نحو العبادة لنعيش حياة هنيئة في الدنيا والآخرة . قال تعالى: “وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ” .