دولة أوربية مع أزمة جديدة.. هذا ما سيفعله الأطباء غدا ؟

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تستمر الأزمات في بريطانيا ، حيث تستعد لإضراب عشرات الآلاف من الأطباء، وتعليق نشاطهم في إطار نظام الرعاية الصحية الممول من الدولة لأربعة أيام.

إضراب الأطباء في بريطانيا:

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول اليوم الإثنين، أن نتيجة هذا الإضراب قد تكون كارثية.

وأوضح أن الغضراب المقرر غدا الثلاثاء، سيتسبب في تأجيل ما يصل إلى 350 ألف موعد مع طبيب.

وفي التفاصيل فسوف يبدأ أطباء الخدمات الصحية الوطنية الإضراب، غدا الثلاثاء، في بداية حياتهم المهنية.

يأتي وسط إضرابات للعاملين في القطاع العام بقطاعات عدة للمطالبة بزيادة الأجور وسط أزمة غلاء المعيشة.

يذكر أن إضراب الأطباء، الذي استمر ثلاثة أيام الشهر الماضي، أدى إلى شل نظام الرعاية الصحية الذي كان يحاول الخروج من تراكم المواعيد الذي سبق جائحة فيروس كورونا.

وبحسب شبكة “سكاي نيوز صرح الرئيس التنفيذي لاتحاد هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ماثيو تايلور : “سيكون لهذه الإضرابات تأثير كارثي على قدرة الاتحاد على التعافي”.

ونوه أنه يجب أن تلبي الخدمة الصحية مستويات عالية من الطلب في وقت واحد لتحقيق اختراق في هذا التراكم الضخم، هذا شيء صعب فعله، من المستحيل القيام بذلك عندما تستمر الإضرابات.

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