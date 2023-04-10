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بدء موسم قطف الورد الطائفي.. استثمارات تتجاوز الـ 64 مليون ريال
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بدء موسم قطف الورد الطائفي.. استثمارات تتجاوز الـ 64 مليون ريال

بدء موسم قطف الورد الطائفي.. استثمارات تتجاوز الـ 64 مليون ريال

بدء موسم قطف الورد الطائفي.. استثمارات تتجاوز الـ 64 مليون ريال
١٠:٥١:٠١ م، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

تفوح رائحة شذا الورد الطائفي الخلابة لتعطِّر جميع أنحاء مدينة الطائف، وتنتشر ألوانها في المرتفعات والجبال وتحلِّق عاليًا في الآفاق، إيذانًا ببدء موسم قطف الورد الطائفي السنوي.

موسم قطف الورد الطائفي

ويبدأ موسم قطف الورد الطائفي، مع بداية الربيع في شهر مارس ويستمر 45 يومًا، ويجذب الموسم العديد من محبي الورد وصانعي العطور من داخل المملكة وخارجها، للمشاركة والاستمتاع بفعاليات “مهرجان طائف الورد” الذي يُقام سنويًّا بالتزامن مع موسم حصاده؛ للتعرّف على ثقافة الورد ومنتجاته المتنوعة التي تمثلها صناعة الورد، وربطها بالثقافة المحلية للطائف التي اشتهر اسمها بالورد منذ أمدٍ بعيد.

حفلات وفعاليات ثقافية

ولا يقتصر موسم الورد الطائفي على إقامة الاحتفالات والفعاليات الترفيهية والثقافية فقط، بل يمتد أثره ليشكِّل موردًا اقتصاديًّا مهمًّا، يسهم في دعم المحتوى المحلي، من خلال مبادرات برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.

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وتوفر الوزارة الفرص الاستثمارية لتطوير صناعة الورد الطائفي، ودعم الصناعة التحويلية للورد، وزيادة مساحات زراعته،ومن ثمَّ زيادة إسهامه في الناتج المحلي.

حجم الاستثمارات

ويبلغ حجم استثمارات الورد الطائفي في السوق السعودية أكثر من (64) مليون ريال، وتجني وتقطف مزارع الورد في جبال السروات بمحافظة الطائف نحو (550) مليون وردة سنويًّا، حيث دخلت سلة مهرجان طائف الورد قائمة جينيس للأرقام القياسية كأكبر سلة ورد في العالم، واحتوت على (84.540.000) وردة ضمَّت ما يقارب (26) نوعًا من أجود أنواع الورد.

وتنتشر أكثر من (910) مزارع للورد الطائفي في العديد من الأماكن بمحافظة الطائف، في مرتفعات جبال الهدا والشفا، ووادي محرم، والطلحات، ووادي الأعمق، ووادي البني، وبلاد طويرق والمخاضة.

عامل جذب للسياح

ويعد الورد الطائفي الشذا العطري، والعلامة الوردية الفارقة والجاذبة سياحيًّا، ويعمل نحو (70) مصنعًا ومعملًا للورد على استخراج وتصنيع أكثر من (80) منتجًا من مشتقات الورد لصناعة المنتجات العطرية المتنوعة، ومستحضرات العناية بالجسم.

وتجد هذه المنتجات رواجًا واسعًا في الأسواق؛مما يجعل من قطاع صناعة الورد الطائفي داعمًا مهمًّا لتعزيز تنمية المجتمع المحلي، وتوفير العديد من الفرص الوظيفية والتسويقية، بالإضافة إلى تمكين نساء المنطقة من العمل في المجال الصناعي، وتطوير مهاراتهن الإنتاجية.

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الكلمات الدلالية:
السياحة الطائف الورد الطائفي موسم قطف الورد الطائفي

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