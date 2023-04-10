تعليق الدراسة الحضورية في تبوك.. غدًا 

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الإدارة التعليمية في تبوك تعليق الدراسة الحضورية غدا الثلاثاء، وتحويلها عن بعد عبر منصة “مدرستي”

تعليم تبوك:

وقالت الإدراة :” بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، عن الأحوال الجوية والتي تشمل منطقة تبوك ومحافظاتها”.

وأضافت :” نحيطكم باستمرار الدراسة عن بُعد عن طريق منصة مدرستي ليوم غد الثلاثاء 20-9-1444هـ لجميع مدارس المنطقة حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس”.

تعليم المدينة:

واليوم الإثنين قررت إدارة تعليم المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارسها، ومكاتبها الداخلية والخارجية.

منصة مدرستي:

وقالت إدارة تعليم المدينة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “بناء على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة عن بعد لهذا اليوم الإثنين 19 / 9 / 1444هـ وذلك عبر منصة مدرستي بجميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بـ المدينة المنورة ومكاتبها الداخلية والخارجية.

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