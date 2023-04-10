عملية نوعية لزرع جهاز قسطرة لمريضة سرطان بالحدود الشمالية

تواصل – واس:

أسهم فريق طبي متخصص في مستشفى برج الشمال الطبي، بتعاون مع برنامج الأطباء الزائرين، في إجراء أول عملية على مستوى منطقة الحدود الشمالية، لزرع جهاز قسطرة البورت تحت الجلد في الصدر.

ورم سرطاني

جرت الجراحة، لمريضة تبلغ من العمر 48 سنة، تعاني من ورم سرطاني في الثدي، إذ يستخدم الجهاز لحقن العلاج الكيماوي، ويعد أفضل خيار للمرضى حسب التوصيات العلمية العالمية.

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قسطرة الأوعية

وتمت العملية بنجاح تحت التخدير الموضوعي خلال نصف ساعة،وجرى خروج المريضة من المستشفى بصحة جيدة في اليوم نفسه.

والإجراء يعد إحدى العمليات النوعية في المنطقة، التي يقدمها قسم قسطرة الأوعية الدموية والأشعة التداخلية.

وفي وقت سابق، أجرى فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجدة، تدخلاً طبياً ناجحاً مع مريضة تبلغ من العمر 37 عاماً منومة بالمستشفى تعرضت لضعف وشلل في الشق الأيسر من الجسم.

حيث أصبحت غير قادرة على تحريك اليد والرجل مع وجود شلل في عضلات الوجه اليسرى وفقدان الإبصار من الناحية اليسرى مع ثقل في الكلام؛ وذلك بسبب عدم انتظام نبضات القلب ولإجراء تغيير لجهاز تنظيم ضربات القلب.