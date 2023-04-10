“رحمة وسكينة”.. أحد ضيوف الرحمن يسقي قطة من ماء زمزم (فيديو متداول)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر أحد ضيوف الرحمن في الحرم المكي الشريف يسقي قطة من مياه زمزم.

ووثق المقطع، قطة في رحاب الحرم المكي الشريف تشرب ماء زمزم من يد أحد ضيوف الرحمن في سكينة واطمئنان.

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توزيع مياه زمزم

وفي وقت سابق، خصصت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية قرابة الـ ٢ مليون عبوة ماء زمزم ومياه صحية توزع على المعتمرين والمصلين في شهر رمضان المبارك.

وتعمل الجمعية على توزيع عبوات سقيا الماء المبردة على قاصدي الحرمين الشريفين في عدد من نقاط اتصالها بهم ابتداءً من المنافذ الحدودية وصولًا إلى مكة المكرمة والمدينة المدنية وطرق مرور الحجاج والمعتمرين وأماكن تواجدهم.

وأوضح مدير البرامج والخدمات بالجمعية علاء القباص، أن الجمعية تجند كل طاقاتها وإمكاناتها لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

تنوع وابتكار في الخدمات المقدمة

وأضاف أن الجمعية تسعى إلى التنوع والابتكار في الخدمات المقدمة لهم بأساليب وطرق إبداعية ومبتكرة تراعي كافة الاشتراطات اللازمة في اختيار المنتج والتغليف والتقديم.

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