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تفاصيل طعن إمام مسجد بولاية أمريكية في صلاة الفجر (فيديو)

تفاصيل طعن إمام مسجد بولاية أمريكية في صلاة الفجر (فيديو)

تفاصيل طعن إمام مسجد بولاية أمريكية في صلاة الفجر (فيديو)
١٠:٤٦:٣٠ م، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تعرض إمام مسجد عمر بن الخطاب بولاية نيوجيرسي الأمريكية للطعن على يد شخص مسلح بسكين خلال صلاة الفجر.

طعن إمام مسجد:

وفي تفاصيل الواقعة التي تناقلتها وسائل إعلام، أعلنت شرطة ولاية نيوجيرسي الأمريكية أنها ألقت القبض على شخص يبلغ من العمر٣٢ عامًا، والذي قام بطعن إمام مسجد (٦ عامًا، أثناء السجود في صلاة الفجر أمس الأحد.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”، إن عدة تقارير أمريكية أشارت إلى أن إمام مسجد عمر بن الخطاب -أحد أكبر المساجد في مدينة باترسون- تَعَرّض لاعتداء وحشي بالطعن عدة مرات.

طعن إمام مسجد بولاية أمريكية في صلاة الفجر

وأوضحت أنه تم نقله إلى المستشفى؛ فيما تم القبض على المتهم ويُدعى “ش. ز” كان ضمن صفوف المصلين.

ونوهت أن الشرطة تُحقق في القضية؛ للتأكد من دوافع الجريمة التي تَسببت في خوف كبير بين الجالية المسلمة في ولاية نيوجيرسي.

فيما نبه رئيس بلدية باترسون، أندريه صايغ، أنه سيتم توفير الأمن اللازم للمسجد والمصلين، وأن الشرطة ستعمل على التحقيق في هذه الواقعة الشنيعة وتقديم المتهم للعدالة.

تمزيق مصحف:

من ناحية أخرى نددت وزيرة التجارة الكندية ماري نج، أمس الأحد، بحادث تمزيق رجل المصحف ومحاولته دهس المصلين، ووصفته بجريمة كراهية ضد مسلمين كندا.

وقالت الوزيرة في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “شعرت باستياء شديد بعد سماعي عن جرائم الكراهية التي تتسم بالعنف والسلوك العنصري في جمعية ماركام الإسلامية”.

وأضافت: “خلال شهر رمضان، تعد المساجد مكانا للمجتمع والسلام، ويجب أن يشعر الجميع بالأمان في أماكن عبادتهم.. لا مكان لهذا العنف وكراهية الإسلام في مجتمعاتنا أو في كندا”.

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