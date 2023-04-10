الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
الموارد البشرية تطلق خدمة استعراض وتحديث بيانات عامل.. هذه أهدافها
تمديد التوظيف لحملة الثانوية في أرامكو.. رابط التقديم
سفير المملكة باليمن يزور صنعاء لتثبيت الهدنة
شاهد.. فيضان سد المحاني شمال الطائف
متحدث حساب المواطن: أكثر من 2.3 مليون عملية تعامل معها البرنامج في الربع الأول
الرئيس الأمريكي “بايدن” يعلن رغبته بالترشح للانتخابات الرئاسية في 2024

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

الموارد البشرية تطلق خدمة استعراض وتحديث بيانات عامل.. هذه أهدافها

الموارد البشرية تطلق خدمة استعراض وتحديث بيانات عامل.. هذه أهدافها

الموارد البشرية تطلق خدمة استعراض وتحديث بيانات عامل.. هذه أهدافها
٠٩:٥٨:٠١ م، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة استعراض وتحديث بيانات عامل)، على بوابة الخدمات الإلكترونية.

تحديث بيانات العمالة

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الخدمة تستهدف تمكين ممثلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة والتيسر على أصحاب العمل والعاملين.

اقرأ أيضا:

بشرى من الموارد البشرية للمستفيدين.. صرف إعانة التأهيل الشامل في هذا الموعد

وأشارت الموارد البشرية، إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول خطوات تنفيذ الخدمة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.

إجازة عيد الفطر 

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 4 أيام، تبدأ من نهاية دوام يوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ، الموافق 20 من إبريل 2023م.

ضرورة التقيد باللوائح

وأكدت أنه على صاحب العمل ضرورة التقيد بما ورد في الفقرة الثانية من المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

اقرأ أيضا:

4 أيام.. الموارد البشرية تكشف مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية العامل الموارد البشرية بيانات العامل تحديث بيانات العامل

مواد ذات صلة

المزيد
“التأمينات”: نسبة “ساند” المقتطعة من الرواتب يتحمل نصفها صاحب العمل

“التأمينات”: نسبة “ساند” المقتطعة من الرواتب يتحمل نصفها صاحب العمل

٠٢:٢٩ م، الثلاثاء، ٠٥ أغسطس ٢٠١٤
هاشتاق «لولا أنه كان من المسبحين» يتصدر الترند.. ومغردون: «لن يُخيّب الله النداء»

هاشتاق «لولا أنه كان من المسبحين» يتصدر الترند.. ومغردون: «لن يُخيّب الله النداء»

٠٩:١٦ ص، الأثنين، ٠٩ يناير ٢٠٢٣
البرنامج الوطني للزلازل: المملكة آمنة من النشاط الزلزالي

البرنامج الوطني للزلازل: المملكة آمنة من النشاط الزلزالي

٠٤:٥٠ م، الخميس، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
بالفيديو.. استقبال حافل لزوجة مبتعث في مطار أمريكي بسبب حجابها

بالفيديو.. استقبال حافل لزوجة مبتعث في مطار أمريكي بسبب حجابها

٠٩:٠٧ ص، الأربعاء، ٠١ فبراير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *