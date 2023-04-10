الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
عمليات إخلاء وإنقاذ.. 1100 متطوع بالدفاع المدني في خدمة ضيوف الرحمن
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عمليات إخلاء وإنقاذ.. 1100 متطوع بالدفاع المدني في خدمة ضيوف الرحمن

عمليات إخلاء وإنقاذ.. 1100 متطوع بالدفاع المدني في خدمة ضيوف الرحمن

عمليات إخلاء وإنقاذ.. 1100 متطوع بالدفاع المدني في خدمة ضيوف الرحمن
١٠:٢٩:١٠ م، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

يشارك متطوعو الدفاع المدني في خدمة ضيوف الرحمن بالمساندة والدعم وتقديم العون والمساعدة للمعتمرين وكبار السن من زوار المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة في شهر رمضان المبارك.

التعامل مع المخاطر

ويعمل 1100 متطوع في 22 منطقة داخل الحرمين الشريفين على عمليات الإخلاء والإنقاذ لمن تستلزم حالتهم ذلك ونقلهم إلى أماكن آمنة، والتعامل مع المخاطر من خلال التدخل السريع في الحالات الطارئة، والتوعية الوقائية في المواقع التي تشهد كثافة عالية.

220 فرصة تطوعية

وتأتي مشاركة متطوعي الدفاع المدني في إطار جهود المديرية العامة للدفاع المدني؛ لتشجيع مشاركة المواطنين في العمل التطوعي، حيث أتاحت لهم 220 فرصة تطوعية في موسم عمرة رمضان الحالي، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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استعدادات الاعتكاف

وفي سياق آخر، باشرت إدارة مراجعة الالتزام بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، آخر الاستعدادات في المواقع المخصصة للاعتكاف بالمسجد الحرام.

وجاء ذلك خلال جولة ميدانية على المواقع المخصصة للاعتكاف، لقياس كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمعتكفين والمعتكفات خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

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