سفير المملكة باليمن يزور صنعاء لتثبيت الهدنة

تواصل – فريق التحرير:

توجه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، إلى العاصمة اليمنية صنعاء.

يأتي هذا في زيارة بهدف استمرار جهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية، ودعماً للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021م.

وفد سلطنة عمانإعم

وقال آل جابر عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الإثنين، أنه: “استمراراً لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعماً للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021م، أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن”.

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دعم اليمن

وأضاف: وقفت المملكة حكومة وشعباً منذ عقود مع الأشقاء في اليمن في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية.

ولا تزال الجهود الأخوية مستمرة منذ العام 2011م لتحقيق تطلعات أبناء اليمن الشقيق بعوده الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي.