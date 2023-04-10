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شاهد.. فيضان سد المحاني شمال الطائف
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شاهد.. فيضان سد المحاني شمال الطائف

شاهد.. فيضان سد المحاني شمال الطائف

شاهد.. فيضان سد المحاني شمال الطائف
٠٩:٤٠:٤٩ م، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول فيضان سد المحاني شمال محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهر المقطع، تدفق المياه من سد المحاني شمال الطائف، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، نجران، جازان وعسير، كما تتهيأ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيا جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزيرة الأمطار الطائف سد المحاني

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