الرئيس الأمريكي “بايدن” يعلن رغبته بالترشح للانتخابات الرئاسية في 2024

تواصل- وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، لكنه غير مستعد حاليا للإعلان عن تلك الخطوة وإطلاق الحملة الانتخابية.

لست مستعد للإعلان الآن

وقال بايدن خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة “إن بي سي” الأمريكية: “أخطط لخوض السباق الرئاسي، لكننا لسنا مستعدين للإعلان عن ذلك بعد”.

أكبر من يتولى الرئاسة الأمريكية

ويعد بايدن (80 عاما) أكبر من يتولى الرئاسة الأمريكية، وفي حالة اختياره لولاية ثانية في 2024 سيكون قد بلغ من العمر 82 عاما.

ولطالما أصر الرئيس الأمريكي الحالي على أنه ينوي الترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى.

والجمعة، ذكرت شبكة “سي إن إن” أن بايدن أبلغ المسؤولين في إدارته بأنه سيترشح للانتخابات المقبلة.

ترامب يترشح

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب أعلن رسميا عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، في نوفمبر الماضي، وهي المحاولة الثالثة له من أجل الوصول إلى البيت الأبيض.

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