تنبيه من الأرصاد على مكة المكرمة حتى الواحدة من صباح الثلاثاء

تواصل – فريق التحرير:

نبَّه المركز الوطني للأرصاد – اليوم- من أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الواحدة من صباح غدًا الثلاثاء.

وتساقطت اليوم الاثنين، كميات كبيرة من الأمطار السيلية والبرد على مكة والمدينة والقصيم.

أمطار غزيرة وسيول جارية على مكة والمدينة والقصيم

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت الأمطار التي أجرت السيول على شوارع وأحياء المدينة وسط أجواء متقلبة ورياح نشطة.

كما أغرقت مياه الأمطار والسيول شوارع وطرقات منطقة مكة المكرمة، مع جريان السيول كالأنهار بمنطقة القصيم.

أمطار رعدية غزيرة مع زخات من البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد.

جريان السيول على هذه المناطق

وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل ونجران وجازان وعسير.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

كما تتهيأ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

وادي النخيل شمال شرق #المدينه_الان عصر الاثنين ١٩ رمضان ١٤٤٤ #امطار_المدينه

عضو المجموعة وبل السحاب فهدالعوفي pic.twitter.com/XwGcNF4Bwb — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) April 10, 2023

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية.

وادي النخيل شمال شرق #المدينه_الان عصر الاثنين ١٩ رمضان ١٤٤٤ #امطار_المدينه

عضو المجموعة وبل السحاب فهدالعوفي pic.twitter.com/XwGcNF4Bwb — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) April 10, 2023

مع وعدم السباحة فيها؛كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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