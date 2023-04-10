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رئاسة شؤون الحرمين تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لرصد انطباعات ضيوف الرحمن

رئاسة شؤون الحرمين تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لرصد انطباعات ضيوف الرحمن

رئاسة شؤون الحرمين تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لرصد انطباعات ضيوف الرحمن
٠٩:٢٠:٤٦ م، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

فعلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة تجربة ضيف الرحمن , أجهزة تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لرصد انطباعات ضيوف الرحمن.

كما تقوم برصد انطباعات زوار المعارض الرمضانية بالمسجد الحرام بطريقة تفاعلية سهلة وسريعة من خلال حركة اليد للتعبير عن مدى الرضا.

6 لغات عالمية

وأكد مدير الإدارة العامة للإحصاء بالرئاسة عيسى الهذلي أن الأجهزة تدعم (6) لغات عالمية، كما تتميز بإمكانية التعرف على جنس ونوع الأشخاص الذين قاموا بالتقييم.

بالإضافة إلى إمكانية التعرف على عمر الأشخاص الذين قاموا بالتقييم وربط الانطباعات حسب رحلة ضيوف الرحمن والخدمات المقدمة لهم، والرصد المباشر والتحليل والانطباعات وعرضها بشكل لحظي على داش بورد.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم شؤون الحرمين ضيوف الرحمن

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