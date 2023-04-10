تنويه مهم من حساب المواطن لمن لم ينزل لهم دعم أبريل حتى الآن

تواصل – فريق التحرير:

أكد “حساب المواطن”، أنه سيواصل على مدار اليوم الإثنين، إيداع الدفعة 65 – دفعة شهر أبريل في حسابات المستفيدين.

جاء التوضيح ردًا على استفسارات من بعض المستفيدين ممن يقولون إنهم لم يحصلوا بعد الدفعة الجديدة التي بدأ إيداعها قبل ساعات.

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر: “بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر” أبريل” وسيستمر حتى نهاية يوم الاثنين، وبإمكانك التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق “تسجيل دخول، الدفعات المالية””.

حياك الله ، بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر" أبريل" وسيستمر حتى نهاية يوم الاثنين، وبإمكانك التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق " تسجيل دخول ، الدفعات المالية " ، نسعد بخدمتك . — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 9, 2023

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تفاصيل الدفعة الـ 65

وكشف “حساب المواطن” في وقت سابق اليوم عن تفاصيل الدفعة الـ 65.

وأوضح البرنامج أنه تم إيداع 3.7 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر أبريل.

وكان من المقرر التوقف عن الدعم الإضافي مع صبرف دفعة مارس الماضي، إلا أنه مع إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتمديده.

ويقضي القرار بالاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين منه لمدة أربعة أشهر، وحتى دفعة يوليوالمقبل، إلى جانب استمرار فتح التسجيل فيه.

إلى جانب إعادة فتح التسجيل به وفق الضوابط المعلنة مسبقًا، وكذلك التوجيه الملكي الصادر في يناير الماضي، بتمديد الدعم الإضافي لثلاثة أشهر للربع الأول من العام المالي الحالي، والذي استمر لشهر مارس الماضي.

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كم الدعم الإضافي؟

يوتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن كما يلي:

-إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.

-كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.

-التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.