10 مميزات حصرية في أحدث تابلت من سامسونج Galaxy Tab S9 Ultra (فيديو)

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كشفت بعض مواقع الإنترنت عن مواصفات قوية لأحدث الأجهزة اللوحية من سامسونج المعروف بـ Galaxy Tab S9 Ultra.

10 مميزات

ومن المميزات الهامة في الهاتف ما يلي:

1- سيأتي بهيكل متين وأنيق بأبعاد (326.4/208.6/5.5) ملم، وزنه 737 غ.

2- محمي من الماء والغبار وفق معيار IP68.

3- سيحصل على شاشة Super AMOLED بمقاس 14.6 بوصة دقة عرضها (2960/1848) بكسل، ترددها 120 هيرتزا.

4- الشاشة محمية بزجاج Corning Gorilla Glass المضاد للصدمات والخدوش.

5- يمكن الكتابة والرسم عليها والتحكم بها عبر قلم ذكي مرفق بالحاسب.

6- سيعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات One UI 5.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 740.

7- كما سيحصل على وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

8- سيحصل الحاسب على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+6) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية ثنائية العدسة أيضا بدقة (12+12) ميغابيكسل.

9- جهّزته سامسونغ بمنفذ لشرائح الاتصال مع الشبكات الخلوية، وأنظمة لتحديد المواقع.

10 – سيدعم منفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 11200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واطا.

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