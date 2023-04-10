10 مميزات حصرية في أحدث تابلت من سامسونج Galaxy Tab S9 Ultra (فيديو)
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كشفت بعض مواقع الإنترنت عن مواصفات قوية لأحدث الأجهزة اللوحية من سامسونج المعروف بـ Galaxy Tab S9 Ultra.
10 مميزات
ومن المميزات الهامة في الهاتف ما يلي:
1- سيأتي بهيكل متين وأنيق بأبعاد (326.4/208.6/5.5) ملم، وزنه 737 غ.
2- محمي من الماء والغبار وفق معيار IP68.
3- سيحصل على شاشة Super AMOLED بمقاس 14.6 بوصة دقة عرضها (2960/1848) بكسل، ترددها 120 هيرتزا.
4- الشاشة محمية بزجاج Corning Gorilla Glass المضاد للصدمات والخدوش.
5- يمكن الكتابة والرسم عليها والتحكم بها عبر قلم ذكي مرفق بالحاسب.
6- سيعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات One UI 5.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 740.
7- كما سيحصل على وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
8- سيحصل الحاسب على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+6) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية ثنائية العدسة أيضا بدقة (12+12) ميغابيكسل.
9- جهّزته سامسونغ بمنفذ لشرائح الاتصال مع الشبكات الخلوية، وأنظمة لتحديد المواقع.
10 – سيدعم منفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 11200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واطا.
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