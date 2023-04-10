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10 مميزات حصرية في أحدث تابلت من سامسونج Galaxy Tab S9 Ultra (فيديو)

10 مميزات حصرية في أحدث تابلت من سامسونج Galaxy Tab S9 Ultra (فيديو)

10 مميزات حصرية في أحدث تابلت من سامسونج Galaxy Tab S9 Ultra (فيديو)
٠٦:٣٦:٣٠ م، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت بعض مواقع الإنترنت عن مواصفات قوية لأحدث الأجهزة اللوحية من سامسونج المعروف بـ Galaxy Tab S9 Ultra.

10 مميزات

ومن المميزات الهامة في الهاتف ما يلي:

1- سيأتي بهيكل متين وأنيق بأبعاد (326.4/208.6/5.5) ملم، وزنه 737 غ.

2- محمي من الماء والغبار وفق معيار IP68.

3- سيحصل على شاشة Super AMOLED بمقاس 14.6 بوصة دقة عرضها (2960/1848) بكسل، ترددها 120 هيرتزا.

4- الشاشة محمية بزجاج Corning Gorilla Glass المضاد للصدمات والخدوش.

5- يمكن الكتابة والرسم عليها والتحكم بها عبر قلم ذكي مرفق بالحاسب.

6- سيعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات One UI 5.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 740.

7- كما سيحصل على وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

8- سيحصل الحاسب على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+6) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية ثنائية العدسة أيضا بدقة (12+12) ميغابيكسل.

9- جهّزته سامسونغ بمنفذ لشرائح الاتصال مع الشبكات الخلوية، وأنظمة لتحديد المواقع.

10 – سيدعم منفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 11200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واطا.

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