شاهد أحدث خطوات “ماسك” المثيرة للجدل.. هذا ما فعله بلافتة “تويتر”

تواصل – وكالات:

أقدم الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك على خطوة جديدة مثيرة للجدل، تضاف إلى سلسلة الخطوات التي يتخذها منذ استحواذه على المنصة قبل شهور.

فبعد أن غير من شعار موقع التدوين المصغر” تويتر” في العالم الافتراضي من العصفور إلى الكلب لفترة وجيزة، قام بطلاء حرف “W” في كلمة “Twitter” في لافتة الشركة بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

ونشر ماسك، اليوم الاثنين، صورة اللافتة الخاصة باسم الموقع، بعد التغيير الذي جرى عليها على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”.

وقال إن مالك العقار الذي توجد فيه مكاتب “تويتر” ذكر أن الموقع بات مطالًبا قانونيًا بالإبقاء على اسمه الرسمي “Twitter” بحيث لا يمكنه حذف حرف “W”.

وأضاف أنه جرى طلاء الحرف بلون خلفية اللافتة، أي اللون الأبيض فحلت المشكلة، وفقًا لموقع “سكاي نيوكز عربية”.

وكان ماسك أزال في وقت سابق هذا الحرف من اسم الموقع، ليصبح يقرأ على النحو التالي Titter، لكن هذا التصرف جلب انتقادات شديدة من رواد مواقع التواصل الذين وصفوه بأنه “صبياني”.

يأتي ذلك بعد أيام من تغيير ماسك من شعار “تويتر” الشهير وهو الصفور إلى شعار الكلب، وتحديدا شعار العملة الرقمية دوج كوين، الذي يفضله ماسك.

ورفع هذا القرار من قيمة العملة الرقمية بنحو 4 مليارات دولار. وفي وقت لاحق، تراجع ماسك عن القرار وأعاد العصفور الأزرق إلى مكانه.

