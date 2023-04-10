“BAIC” الصينية تكشف مواصفات فريدة لأحدث سياراتها (صور )
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أعلنت شركة “BAIC” الصينية عن مواصفات قوية لسياراتها الجديدة والتي تم تصميمها بمواصفات قوية.
تغييرات حصرية
ومن المميزات الجديدة في السيارة ما يلي:
1- السيارة الجديدة نسخة معدلة عن سيارات Beijing X7 التي ظهرت العام الماضي.
2- حصلت على تصميم جديد للمصابيح الأمامية والخلفية وممتصات الصدمات.
3- تغيّر فيها شكل أقراص العجلات، وحصلت على 4 فتحات للعوادم.
4- جاءت المركبة بطول 4 أمتار و75 سنتيمترا، بعرض 189 سم، وارتفاع 171 سم.
5- حصلت على قبضات للأبواب مخفية داخل الهيكل، تخرج منه عند الحاجة لاستخدامها.
تغييرات عديدة
كما تم إدخال العديد من التغييرات على السيارة الجديدة ومنها مايلي:
1 – حصلت المركبة على قمرة أنيقة ومميزة.
2- اختلفت في واجهة القيادة أماكن وأشكال فتحات التكييف.
3- زودت الواجهة بمقود جديد.
4- جهّزت بشاشة لمسية كبيرة تمتد من قبالة السائق حتى منتصفها.
5- ثبتت بين المقعدين الأماميين شاشة لمسية كبيرة أيضا للتحكم بالعديد من خصائص المركبة.
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