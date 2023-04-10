الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
“BAIC” الصينية تكشف مواصفات فريدة لأحدث سياراتها (صور )
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“BAIC” الصينية تكشف مواصفات فريدة لأحدث سياراتها (صور )

“BAIC” الصينية تكشف مواصفات فريدة لأحدث سياراتها (صور )

“BAIC” الصينية تكشف مواصفات فريدة لأحدث سياراتها (صور )
٠٦:٣٢:٤٠ م، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “BAIC” الصينية عن مواصفات قوية لسياراتها الجديدة والتي تم تصميمها بمواصفات قوية.

تغييرات حصرية

ومن المميزات الجديدة في السيارة ما يلي:

1- السيارة الجديدة نسخة معدلة عن سيارات Beijing X7 التي ظهرت العام الماضي.

2- حصلت على تصميم جديد للمصابيح الأمامية والخلفية وممتصات الصدمات.

3- تغيّر فيها شكل أقراص العجلات، وحصلت على 4 فتحات للعوادم.

4- جاءت المركبة بطول 4 أمتار و75 سنتيمترا، بعرض 189 سم، وارتفاع 171 سم.

5- حصلت على قبضات للأبواب مخفية داخل الهيكل، تخرج منه عند الحاجة لاستخدامها.

تغييرات عديدة

كما تم إدخال العديد من التغييرات على السيارة الجديدة ومنها مايلي:

1 – حصلت المركبة على قمرة أنيقة ومميزة.

2- اختلفت في واجهة القيادة أماكن وأشكال فتحات التكييف.

3- زودت الواجهة بمقود جديد.

4- جهّزت بشاشة لمسية كبيرة تمتد من قبالة السائق حتى منتصفها.

5- ثبتت بين المقعدين الأماميين شاشة لمسية كبيرة أيضا للتحكم بالعديد من خصائص المركبة.

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