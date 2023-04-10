بعد “تيك توك”.. تطبيق صيني جديد يثير جدلا بين الأمريكيين

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رغم المحاولات الأمريكية لتضييق الخناق على تطبيق “تيك توك” الصيني واتهامه بالتجسس عليها، فإن تطبيقا صينيا جديدا بدأ يظهر للعلن.

التطبيق المسمى بـ “تيمو Temu” تصدر تصنيفات تنزيل التطبيقات في الولايات المتحدة في أوائل أبريل، وهو مركز حافظ عليه منذ يناير.

صعود سريع للتطبيق

وجاء صعوده السريع في حين تواجه المنصات المرتبطة بشركات صينية ضغوطًا متزايدة ويبدو أن حظر تطبيق تيك توك المفضل لدى الشباب بات أمرا لا مفر منه.

يقدم تيمو نفسه كمتجر شبيه بأمازون ويبيع كل شيء من أدوات التجميل إلى الأدوات المنزلية والإلكترونيات، وكان إطلاقه الهادئ في سبتمبر الماضي بمثابة أول دخول لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني بينديوديو Pinduoduo إلى السوق الأميركية.

في سياق متصل، خسر “تشانغ يي مين” مؤسس مجموعة “بايت دانس” الصينية المالكة لتطبيق “تيك توك”، الشخصية 17 مليار دولار خلال عام 2022.

أسباب خسارة مؤسس “تيك توك”

ووفق إحصاءات نشرتها شركة “هورون” الصينية ونقلتها شبكة “سكاي نيوز” البريطانية اليوم الخميس، فإن أسباب الخسائر غير معروفة.

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ثاني أغنى رجل أعمال في العالم تحت سن الأربعين

لكن تشانغ لا يزال ثاني أغنى رجل أعمال في العالم تحت سن الأربعين، بثروة تقدر بـ37 مليار دولار.

ويسبقه في التصنيف مارك زوكربرج، رئيس شركة ميتا الأمريكية المالكة لفيسبوك وإنستجرام، والذي تقدر ثروته بـ68 مليار دولار، ليكون قد خسر هو الآخر 8 مليارات دولار العام الماضي.

وشارك تشانغ -وهو مواطن صيني يقيم حاليا في سنغافورة- في تأسيس “بايت دانس” في بكين عام 2012.

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