“النفط” يسجل ارتفاعا جديدا اليوم.. و”برنت” عند 85 دولارا للبرميل

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سجلت أسعار النفط ارتفاعا جديدا اليوم في التعاملات الآسيوية المبكرة، مدعومة بتوقعات بتخفيضات الإنتاج التي تستهدفها أوبك+ اعتبارا من مايو أيار.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بمقدار 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 85.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 2356 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 80.84 دولار للبرميل.

خام برنت

في الوقت نفسه، ارتفع الخامان القياسيان الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي، ليعودا إلى مستويات لم تشهدها السوق منذ نوفمبر بعد أن فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المستثمرين بالإعلان عن المزيد من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من مايو .

وتلقت الأسعار دعما بعد أن أظهرت بيانات يوم الخميس خفض عدد منصات النفط الأمريكية بواقع اثنتين إلى 158، في إشارة إلى أن الإنتاج الأمريكي لن يرتفع في المدى القريب.

خفض إنتاج النفط

كانت المملكة قد اتخذت قرارًا طوعيًا، بخفض إنتاج النفط، بدءًا من مطلع مايو المقبل، وحتى نهاية العام الجاري 2023، وتبعتها في ذلك القرار 7 دول من منظمة “أوبك”، وغيرها.

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