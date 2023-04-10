رمضان في جزر القمر.. احتفالات مبكرة وعادات متجذرة

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جمهورية جزر القمر هي دولة عربية أفريقية، تقع في المحيط الهندي على المدخل الشمالي لمضيق موزمبيق، وتتكون من أربع جزر؛ الكبرى إنجازيجا، والوسطى إنزوان، والصغرى موهيري، وهنالك جزيرة مايوت التي ما زالت تحتلها فرنسا.

ووفقًا لتقديرات وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2006، فإن ما يقرب من 98 في المائة من سكان البلاد مسلمون، معظمهم عرب أو فرس، ولكن هناك أيضًا أشخاص من أصل هندي.

تاريخيًا، وفدت الدفعات السكانية الأولى إلي جزر القمر أساسًا من قارة إفريقيا ومن جزيرة مدغشقر وكذلك من ماليزيا فيما يعود اتصال المسلمين بجزر القمر إلى القرن السابع الميلادي.

وحكم السلاطين العرب جزر القمر وكونوا منها ممالك مستقلة، وظل الحال كذلك نحو 400 سنة، وفى عام 1843م تمكنت فرنسا من حكم الجزر، ثم منح الفرنسيون سكان جزر القمر حكمًا ذاتيًا في عام 1961م.

ولعب الإسلام دورًا مركزيًا في جزر القمر. تعلمت الأسر الحاكمة اللغة العربية وأطلق لقب حاج عليهم، وحافظوا على العلاقات مع المجتمعات الإسلامية الأخرى مثل كيلوا، زنجبار، وسلطنة عمان.

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المساجد في جزر القمر

تنتشر مئات المساجد في جميع أنحاء الجزر، فضلاً عن المدارس الإسلامية العديدة.

وجميع الأطفال يحضورون المدارس القرآنية لمدة سنتين أو ثلاث سنوات وتبدأ عادة في حوالي سن الخامسة وهناك يتعلمون أساسيات علم اللغة العربية والإسلام.

في المناطق الريفية، يحضر الأطفال في هذه المدارس التي تكون في بعض الأحيان بعيدة عن المنزل ويقومون بمساعدة المعلم في العمل على أرضه.

في عام 1998، افتتح المسجد الكبير الجديد بتمويل من أمير الشارقة في موروني.

ويمارس المسلمون في جزر القمر الشعائر الدينية بطريقة صارمة. والكثير من النساء يرتدين التشيروماني وهو عبارة عن قطعة من القماش المطبوع الذي يلف جميع أنحاء الجسم.

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رمضان في جزر القمر

يبلغ عدد ساعات الصيام في جزر القمر 12 ساعة وتعتبر من أقصر الدول الإسلامية في مدة الصيام.

ويبدأ سكان جزر القمر الاحتفال بشهر رمضان مع نهاية شهر شعبان بزيادة الصلوات والعبادات والصيام تقربًا لله، وفى شهر شعبان تكثر فيه الخطوبات والزواج من أجل أن يكون الزوجان على استعداد للصيام معًا.

كما يتم تنظيم ما يسمى بـ(المجالس) لإشهار الزواج يحضره كبار ووجهاء المدن والقرى بجانب حضور فرق موسيقية بدفوفها وتلقى القصائد الدينية.

وتنظم حفلات عديدة من بداية النصف الثاني من شهر شعبان وهي حفلات شبابية وينظمون حفلات فولكلورية لقدوم الشهر الكريم، ويتم في كثير من الأحيان تنظيمها على الشواطئ الناعمة.

وعند التأكد من رؤية هلال رمضان، يذهب معظم الناس إلى الشواطئ ليلاً حاملين بأيديهم المشاعل والطبول، حيث تعم الفرحة أرجاء الشواطئ وتكون المساجد مجهزة لاستقبال الشهر الكريم.

وتعمر المساجد منذ اليوم الأول من رمضان بالمصلين، وقراءة القرآن الكريم وتزيد الصدقات، وتطبق القوانين الصارمة على المفطر في نهار رمضان دون عذر.

ويحرص الأهالي على تحفيظ أطفالهم القرآن، وينظمون المسابقات خلال الشهر الكريم، وتترواح بين حفظ جزء واحد وعشرة أجزاء للأطفال، أما بالنسبة للشباب والكبار فيتراوح الحفظ بين 15 جزءا إلى حفظ المصحف كاملا.

وفي ليلة السابع والعشرين من رمضان (ليلة القدر)، يعمل العلماء والدعاة على نشر التوعية والعلم النافع بين سكان الجزيرة، ويرغِّبونهم في الأعمال الصالحة من قراءة القرآن وقيام الليل في هذه الليلة المباركة التي تتضاعف فيها الأجور.

كما يحرص العلماء والمربون على تعليم اللغة العربية التي هي لغة القرآن، حتى يسهل على الناس فهم القرآن وحفظه.