“الراحمون يرحمهم الله”.. لن تصدق ما فعله هذا المعتمر داخل الحرم المكي (فيديو)

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وثق مقطع فيديو لحظة قيام أحد المعتمرين بمساج لعمال النظافة بهدف التخفيف عنهم.

يوضح الفيديو إصرار المعتمر على “تدليك” عامل النظافة، كي يتمكن الأخير من أداء علمه بسهوله دون الشعور بضغط الشغل.

في سياق متصل، قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، العديد من خدماتها النوعية لقاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار وضيوف الرحمن، حيث بلغ قاصدو بيت الله العتيق يوم أمس الأحد 1,048,600 مصلِ ومعتمر.

توزيع 59,520 عبوة زمزم

وتنوعت الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين عبر توزيع 59,520 عبوة زمزم والكتيبات والمطويات لـ 10,700 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية لـ 115,000 مستفيد، إلى جانب 170,000 مستفيد من التوعية الميدانية، وتقديم الخدمات التطوعية لـ 240,896 مستفيداً، و6,188 مستفيداً من المعرض الرمضاني.

كما جرى تقديم خدمة التطويف لـ 5,013 مستفيداً، واستهلاك 130,000 لتر من المطهرات، واستخدام و 32,450 لترا في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 5,975 لترا من معقمات الأيدي، و 5,825 لترا من التعقيم بالروبوتات، و 5,765 لترا من التعقيم بالبايوكير، و 33,425 لترا في تعقيم الأسطح.