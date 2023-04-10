سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم .. والتداولات 5.3 مليار ريال

تواصل – فريق التحرير:

أنهى مؤشر السوق، جلسة اليوم الإثنين، على تراجع بنسبة 0.6 %، ليغلق عند 10905 نقاط (- 60 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.3 مليار ريال.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 2 % عند 75.50 ريال، كما أنهت أسهم بنك الرياض، وبنك البلاد، وبنك ساب، وسبكيم العالمية، والمراعي، ودار الأركان، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

الأسهم الهابطة والصاعدة

وأغلق سهم أسمنت العربية، عند 35.80 ريال (- 4 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 1.1 ريال للسهم.

وهبط سهم سيسكو، بنسبة 2 % عند 26.85 ريال، فيما صعد سهم أنعام القابضة، بنسبة 10 % عند 26.05 ريال، وسط تداولات نشطة على السهم، تجاوزت الـ5 ملايين سهم.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتجزئة القيمة الأسمية للسهم من 10 ريالات إلى نصف ريال، وأغلق سهم صدر، عند 41.95 ريال (+ 10 %).

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