“الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على نجران حتى الـ 11 مساءً

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا بناء على متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران حتى الساعة 11 مساءً.

حالة مطرية غزيرة على نجران

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها تحذر من حالة مطرية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران تشمل ” ثار وبدر الجنوب وحبونا وخباش وشرورة ويدمة”.

تحذير من أمطار غزيرة على الحدود الشمالية

كما حذرت بناءً على تنبيه متقدم من مركز الأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الحدود الشمالية.

وبينت أن الحالة المطرية تشمل ” العويقلية وحزم الجلاميد ورفحاء وطريف وعرعر”، وأنها تستمر حتى الساعة 11 مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات.

مع وعدم السباحة فيها؛كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام اومواقع التواصل.

أمطار رعدية غزيرة مع زخات من البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع مركز الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

جريان السيول على هذه المناطق

وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الباحة ومكة والمدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل ونجران وجازان وعسير.

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