فوائد مذهلة للبروكلي.. يحمي الأمعاء ويمنع تطور الأمراض

تواصل – وكالات:

كشف العلماء عن أن البروكلي يحمي الأمعاء الدقيقة ويمنع تطور الأمراض.

يأتي ذلك فيما أظهرت دراسات سابقة الفوائد الصحية لتناول البروكلي، بما في ذلك الحد من مخاطر الإصابة بأمراض مثل أنواع مختلفة من السرطانات ومرض السكري من النوع الثاني.

نظام غذائي للفئران

وقام الباحثون بإطعام مجموعة من الفئران بنظام غذائي يتكون 15 في المائة منه من البروكلي، في حين تم إطعام مجموعة أخرى بنظام غذائي لا يحتوي على هذا الخضار.

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وتوصلت الدراسة إلى أن هناك جزيئات في البروكلي ترتبط بمستقبلات في أمعاء الفئران تسمى مستقبلات أريل الهيدروكربونية؛ الأمر الذي ينتج منه تفاعلات تؤثر على وظائف الخلايا المعوية، حيث تحمي بطانة الأمعاء الدقيقة.

جدران الأمعاء الدقيقة

ومن المعروف أن جدران الأمعاء الدقيقة تسمح بـ:

مرور المواد المفيدة مثل الماء والمغذيات إلى الجسم

-منع دخول جزيئات الطعام والبكتيريا التي يمكن أن تسبب الضرر

-تساعد بعض الخلايا الخاصة في الأمعاء – مثل الخلايا المعوية والخلايا الكأسية وخلايا بانيت في الحفاظ على هذا التوازن الصحي

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وهذا يعني أن البروكلي قد يمنع تطور مختلف الأمراض بالجسم، وفقًا للدراسة، التي نُشرت مؤخرًا في مجلة “Laboratory Investigation”.

وقال جاري بيرديو، مؤلف الدراسة، والأستاذ بجامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية “لقد وجدنا أن صحة القناة الهضمية للفئران التي لم تتغذَ على البروكلي تعرضت للخطر من خلال مجموعة متنوعة من الطرق المعروفة بأنها مرتبطة بالمرض”.

وأضاف ، أن هذه النتائج تقدم دليلاً قويًا على ضرورة أن يكون البروكلي جزءاً من نظامنا الغذائي اليومي.