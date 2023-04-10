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“الصناعة” تكشف أسماء المتأهلين للحصول على رخص الكشف لموقعي”محدد” و “الردينية”
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“الصناعة” تكشف أسماء المتأهلين للحصول على رخص الكشف لموقعي”محدد” و “الردينية”

“الصناعة” تكشف أسماء المتأهلين للحصول على رخص الكشف لموقعي”محدد” و “الردينية”

“الصناعة” تكشف أسماء المتأهلين للحصول على رخص الكشف لموقعي”محدد” و “الردينية”
٠٥:٤٣:٣٦ م، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن أسماء الشركات المؤهلة لمرحلة التأهيل المُسبق للمشاركة في المنافسة للحصول على رخصة كشف في كل من موقعي”محدد” و”الردينية”.

وكانت الوزارة أعلنت مؤخرًا عن مراحل المنافسة على رخص الكشف التعدينية لخمسة مواقع للعام 2023 لشركات الاستكشاف المحلية والدولية، وذلك للكشف عن خامات النحاس، والزنك والفضة والرصاص.

الشركات المتنافسة

وأوضحت الوزارة أنّ المتنافسين المؤهلين لرخصة الكشف في موقعي “محدد” و “الردينية” هم:

1- شركة أفريكان رينبو للمعادن المحدودة.

2- شركة ألارا السعودية فينشرز.

3- شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك).

4- شركة باريك قولد.

5- شركة إي آر جي العربية المحدودة.

6- شركة موشيكو ريسورسيس.

7- شركة التعدين العربية السعودية (معادن).

8- شركة يالمادين المحدودة.

9- شركة فيدانتا ليميتد.

10- تحالف شركة عبد الرحمن سعد الراشد وأولاده (أرتار) .

11- شركة الذهب والمعادن المحدودة.

12- تحالف شركة عجلان وإخوانه للتعدين و شركة نورين للتعدين.

13- شركة بانورو مانيرلز ليميتد.

14- تحالف رويال رود و شركة إم إس بي القابضة.

وأضافت الوزارة أن موقع “محدد” يغطي مساحة 139 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي على رواسب معدنية من خامات النحاس، والزنك والذهب والرصاص، كما يغطي موقع “الردينية” مساحة 75 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب خام الزنك والفضة.

وأشارت إلى أن الإعلان عن أسماء المتنافسين المؤهلين للحصول على رخصة الكشف لموقعي “محدد” و”الردينية” يمثل نهاية المرحلة الأولى من عملية المنافسة.

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