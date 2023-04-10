تحذير عاجل من “الأرصاد”: استمرار الاضطرابات الجوية على المملكة حتى نهاية رمضان

تواصل – فريق التحرير:

توقع محلل الطقس بمركز الأرصاد عقيل العقيل، استمرار الاضطرابات الجوية على المملكة حتى نهاية شهر رمضان.

تكون السحب الممطرة على مرتفعات المملكة

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه من خلال الاطلاع على صور الأقمار الصناعية فإن أجواء المملكة تشهد تواجدًا كثيفًا للسحب الممطرة على المرتفعات خاصة منطقة مكة المكرمة.

فيديو | محلل الطقس بمركز الأرصاد عقيل العقيل لـ #الإخبارية: استمرار الاضطرابات الجوية على المملكة حتى نهاية شهر #رمضان#نشرة_النهار pic.twitter.com/dcBpiWVI2J — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 10, 2023

أمطار غزيرة وسحب ركامية على هذه المناطق

وأضاف أنه تم رصد تكون السحب الركامية الرعدية مع أمطار غزيرة متوقعة على مناطق حائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية.

وبين أن هذه السحب الركامية تتوجه لتؤثر على أجواء المنطقة الشمالية تشمل العاصمة الرياض وكلما اتجهنا حتى الساحل الشرقي للمملكة.

أمطار رعدية غزيرة مع زخات من البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد.

جريان السيول على هذه المناطق

وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل ونجران وجازان وعسير.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

كما تتهيأ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات.

مع وعدم السباحة فيها؛كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

“الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا نشطة وسيولاً على جميع مناطق المملكة