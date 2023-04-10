“هيئة الزكاة” تكشف تفاصيل هامة بشأن هذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

عقدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 30 لقاءً مفتوحًا مع مكلفيها وعملائها من المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وذلك خلال الربع الأول من عام 2023م، ناقشت خلالها الآراء والمقترحات المقدمة من المشاركين في هذه اللقاءات.

واستهدفت الهيئة في تلك اللقاءات المكلفين والعملاء بمختلف فئاتهم، حيث ناقشت الهيئة كل ما يهم قطاع التخليص الجمركي، من خلال اللقاء المفتوح الذي عُقد مع العديد من المخلصين الجمركين من مختلف المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية.

7 فئات مشمولة في الاجتماعات

كما شملت اللقاءات ما يلي:

1- المستوردون والمصدرون.

2-قطاع النقل السريع.

3- وسطاء الشحن.

4- شركات التسوق الإلكتروني.

5- مشغلي مناطق الإيداع في المنافذ الجمركية.

6- الأعضاء في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (أولوية).

7 – الشركات المشغلة لعدد من الموانئ.

كما تم عقد لقاءات مع مجموعة من المكلفين في قطاعات المالية، التأمين، العقار والشركات المدرجة، والتعليم، إلى جانب عقد لقاءات مفتوحة مع مكلفين في قطاعات الصحة والتقنية، والصناعة والتعدين، وقطاع الزراعة، وغيرها من القطاعات.

وجرى استعراض التحديات التي تواجه مجالات أعمالهم المرتبطة بالهيئة، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتذليل المعوقات التي قد تواجههم.

وأوضحت الهيئة أن هذه اللقاءات تُسهم في تعزيز التواصل بين أصحاب المصلحة بمختلف فئاتهم، وتحقيق الأثر الإيجابي من خلال التعرف على كل ما من شأنه تيسير الإجراءات ورفع كفاءتها.

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