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شاهد.. هكذا يعمل أول مسجد ذكي بمكة المكرمة
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شاهد.. هكذا يعمل أول مسجد ذكي بمكة المكرمة

شاهد.. هكذا يعمل أول مسجد ذكي بمكة المكرمة

شاهد.. هكذا يعمل أول مسجد ذكي بمكة المكرمة
٠٥:٠٣:٠٤ م، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت فضائية “العربية”، مقطع فيديو يظهر كيف يتم إدارة أول مسجد ذكي بمكة المكرمة.

ودشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، آلية للمسجد الذكي بمكة المكرمة.

وقال إن المسجد هو الأول من نوعه الذي يعتمد على التقنية في جميع أجهزته من الإضاءة والتكييف وغيرها وكل مايخدم المسجد من المرافق التابعة له بتقنية حديثة وذكية.

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أول مسجد تجريبي بالمملكة

وأشار إلى أن المسجد الذي افتتحه هو أول مسجد تجريبي بالمملكة وسيكون النواة لما هو أكثر بإذن الله.

وأوضح أن تدشين البوابة الرقمية التي تربط فرع الوزارة بمكة المكرمة والفرع بمحافظاته والمراكز التابعة له وبرنامج تراسل تخدم الوزارة في تيسير أعمالها وتخدم المواطن في تحقيق احتياجاته وتخدم رسالة الوزارة في أن تصل بيسر وسهولة لجميع المستفيدين.

ويشمل المشروع مراقبة وقراءة استهلاك المياه واستهلاك الكهرباء بشكل لحظي، وضبط عملية التشغيل والإطفاء لهذه المكونات من أجل الحد من استهلاك الطاقة، والوصول إلى الاستهلاك الأمثل للمسجد.

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توفير أكثر من 50 في المائة من الاستهلاك

ويسهم المشروع في توفير أكثر من 50 في المائة من الاستهلاك وسهولة التحكم بجميع مكونات الطوابق من مكان واحد من خلال شاشة لمس وبواجهات رسومية بسيطة وسهلة التعامل.

كما يتيح إمكانية مراقبة أي تجاوز أو خلل بالمسجد والابلاغ عنه آليًا بإصدار تنبيهات، وإمكانية الحصول على تقارير إحصائية لمعدلات التشغيل والاستهلاك، وإمكانية مراقبة وربط حالة المساجد من خلال تطبيق موبايل يتصل لاسلكيًا بشبكة المسجد.

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