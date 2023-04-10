أمين عام مجلس التعاون يؤكد أهمية الحوار الاستراتيجي مع تركيا

تواصل – واس:

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أهمية الحوار الاستراتيجي مع تركيا.

جاء ذلك خلال لقائه بمقر أمانة المجلس اليوم , نائب وزير خارجية جمهورية تركيا السفير الدكتور بوراك اكتشابار.

أهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي

وخلال اللقاء أكد البديوي أهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا، وتطوير علاقات التعاون الخليجية – التركية وتنميتها وتطويرها في جميع المجالات.

بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية الإطارية حول التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين مجلس التعاون وتركيا عام 2005م، ومذكرة التفاهم الخاصة بالحوار الاستراتيجي بينهما، الموقعة عام 2008.

تكثيف اجتماعات الفرق الفنية المشتركة

كما تمت مناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتم الاتفاق على تكثيف اجتماعات الفرق الفنية المشتركة التي تم تشكيلها تحت إطار خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وتركيا.

وأوضح البديوي أن الجانبين الخليجي والتركي يتطلعان إلى تحديد موعد للاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين الجانبين، الذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية.

استئناف الحوار الخليجي بين الجانبين

وأشارت إلى قرار المجلس الوزاري الخليجي في دورته الـ 155 بشأن استئناف الحوار الخليجي بين الجانبين وعقد اجتماع مشترك.

حضر اللقاء الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز العويشق .