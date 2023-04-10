طريقة إعداد “الشريك الحجري”.. ومعلومات لا تعرفها عنه
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يعد الشريك الحجري أو المدني من أشهر الوجبات في المدينة ويكون أساسيا على وجبة الإفطار.
وكشف تقرير لبرنامج “الراصد” على “الإخبارية” عن أهمية “الشريك” والذي يسمى “نور الصفرة وتاجها”، وله تاريخ في المدينة من أكثر من 80 سنة.
وأضاف: حتى الآن يتم إنتاج الشريك ويباع مقابل ريال واحد فقط.
المكوّنات
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2 كوب دقيق ابيض
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1 كوب دقيق حمص
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1 م سكر
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1 م خميرة
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1/4 كوب زيت
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1 كوب ماء
- زبدة
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1 بيض
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1 م خل
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1 م ماء
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3 م سمسم
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1/2 م سكر
الخطوات
طريقة تحضير خبز الشريك في المنزل
- يتم وضع الزبدة مع كافة المقادير الجافة ويتم فركهم جيدًا مع بعضهم البعض.
- بعد ذلك يتم وضع الخميرة في المياه والسكر.
- الخطوة التالية يتم إضافتهم إلى المكونات الجافة ويتم العجن بالاعتماد على المياه والزبادي.
- في حالة إذا كانت العجينة طرية هنا يتم إضافة رشة من الدقيق.
- بعد ما يتم العجن يتم وضع غطاء لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك يتم العجن مرة أخرى ثم يتم تقسيمها إلى كرات حجمها متوسط ثم الضغط عليها ضغطتين ليتكون لديكم قرص سميك شبيه بالرغيف الصغير.
- بعد ذلك يتم دهن وجه الرغيف بالبيضة المخفوقة ثم يتم رش السمسم مع حبة البركة.
- في حالة إذا كان الخبز محلي يتم دهنه بالبيضة المخفوقة ثم رشها بالسمسم ثم يتم وضع الزبيب على الوجه.
- بعد ذلك يتم إدخال الصينية إلى الفرن وتركها لمدة نصف ساعة.
- يتم الانتظار لحين أن تنضج ثم يتم رشها بالسكر الناعم البودرة وذلك في حالة إذا كان حلو.
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