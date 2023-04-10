طريقة إعداد “الشريك الحجري”.. ومعلومات لا تعرفها عنه

تواصل – فريق التحرير:

يعد الشريك الحجري أو المدني من أشهر الوجبات في المدينة ويكون أساسيا على وجبة الإفطار.

وكشف تقرير لبرنامج “الراصد” على “الإخبارية” عن أهمية “الشريك” والذي يسمى “نور الصفرة وتاجها”، وله تاريخ في المدينة من أكثر من 80 سنة.

وأضاف: حتى الآن يتم إنتاج الشريك ويباع مقابل ريال واحد فقط.

المكوّنات 2 كوب دقيق ابيض 1 كوب دقيق حمص 1 م سكر 1 م خميرة 1/4 كوب زيت 1 كوب ماء زبدة 1 بيض 1 م خل 1 م ماء 3 م سمسم 1/2 م سكر