ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أقراص مادة الإمفيتامين المخدرة في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض أنها تمكنت اليوم الاثنين، قبض على 3 أشخاص بحوزتهم أقراص مادة الإمفيتامين المخدرة.

ضبط مقيم بالجنسية الأفغانية ومواطنين

وأوضحت أنها قبضت على مقيم بالجنسية الأفغانية ومواطنين، بحوزتهم 1315 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدرة.

وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص من أجل استكمال التحقيقات.

ضبط 168 مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل

وقبل أيام، قبضت شرطة منطقة الرياض على 168 مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل، (81) من الجنسية البنجلاديشية.

وأوضحت أن مخالفي نظامي الإقامة والعمل المقبوض عليهم، هم؛

(29)من الجنسية الباكستانية.

(27) من الجنسية اليمنية.

(18) من الجنسية الهندية.

(6) من الجنسية السودانية.

(3) من الجنسية المصرية.

(2) من الجنسية الإثيوبية.

(2) من الجنسيتين السيرلانكية والأوغندية.

وأشارت إلى أن ذلك تم في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.