الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
“هيئة الغذاء” تفرض عقوبات على 54 منشأة لارتكابهم هذه المخالفات
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“هيئة الغذاء” تفرض عقوبات على 54 منشأة لارتكابهم هذه المخالفات

“هيئة الغذاء” تفرض عقوبات على 54 منشأة لارتكابهم هذه المخالفات

“هيئة الغذاء” تفرض عقوبات على 54 منشأة لارتكابهم هذه المخالفات
٠٤:١٨:١٥ م، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء عقوبات على “54” منشأة مخالفة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.

3 مخالفات

وأوضحت الهيئة أن من بين هذه المخالفات ما يلي:

1- عدم الالتزام بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي.

2- عدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني.

3- عدم إبلاغ “الهيئة” عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة خلال شهر مارس الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أن المفتشين رصدوا 22 منشأة لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق و21 منشأة لعدم تبليغها المباشر “اللحظي” لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني.

11 منشأة

وأضافت أنه تم رصد 11 منشأة صيدلية لعدم التزامها بالإبلاغ عن حالة توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة، وفرضت بحقهم العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.

ويُلزِم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.

كما أن على تلك المنشآت إبلاغ “الهيئة” في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.

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