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تنويه مهم من التأمينات بشأن الإعفاء من غرامات التأخير
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تنويه مهم من التأمينات بشأن الإعفاء من غرامات التأخير

تنويه مهم من التأمينات بشأن الإعفاء من غرامات التأخير

تنويه مهم من التأمينات بشأن الإعفاء من غرامات التأخير
٠٤:١١:١٧ م، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الإجراء الواجب اتباعه بشأن الإعفاء من غرامات التأخير.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين حول ما إذا كان هناك اعفاء من المخالفات وغرامات التأخير للسداد؟

وحددت “التأمينات”، في حسابها عبر موقع “تويتر”، الخطوات الواجب القيام بها، وتتمثل في:

-التقدم بطلب إعفاء من الغرامات
-عن طريق حساب المنشأة
-من خلال أيقونة الخدمات المالية
-ثم أيقونة إعفاء من غرامات التأخير.

ويبدأ تطبيق قواعد فرض الغرامات الجديدة اعتبارًا من 01/04/2023م.

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الإعفاء من غرامات التأخر

وأصدرت التأمينات الاجتماعية، قرارًا يقضي بالإعفاء من غرامات التأخر في سداد قيمة الاشتراك، باتباع الخطوات التالية:

-تسجيل الدخول إلى موقع التأمين الاجتماعي الرسمي. اضغط هنا.

-يقوم الشخص بتحديد خيار الوظيفة ثم يقوم بتسجيل الدخول.

-انقر فوق خيار المؤسسات المطلوبة.

-اضغط على خيار الخدمات المالية في الجانب الأيمن من الشاشة.

– اختار إعفاء من غرامات التأخير.

-اكتب جميع المعلومات والبيانات الضرورية المعروضة أمامك على الشاشة.

-إحضار الأوراق والمستندات اللازمة.

-ثم قم بمراجعة وقبول البنود والشروط المعروضة لك.

-انقر فوق إرسال.

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خطوات الاستعلام عن غرامات التأخير

– الدخول إلى المنصة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (اضغط هنا)

-طباعة رقم الهوية وشهادة التأمين والاستعلام عما إذا كان قد تم تطبيق غرامة عليك:

-أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية

-انقر فوق تسجيل الدخول في الجزء العلوي من الصفحة

-ضغط على خيار الوظيفة

-اختر موقع المستفيد.ثم احفظ المعلومات وبيانات الحساب

-انقر فوق تسجيل الدخول. واكتب اسم المنظمة مع غرامة السداد المتأخر

-الضغط على خيار الخدمات المالية من القائمة المنبثقة على اليمين

-اضغط على تفاصيل المنشأة لمعرفة الغرامات المتأخرة.

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