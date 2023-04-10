تنبيه للمواطنين من سفارة المملكة في أستراليا

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في أستراليا اليوم الاثنين، تنبهًا عاجلًا بشأن تحذير المواطنين من العواصف الرعدية و الرياح الشديدة.

أخذ الحيطة والحذر جراء العواصف الرعدية

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها تود التنبيه على المواطنين في ولاية غرب استراليا أخذ الحيطة والحذر جراء العواصف الرعدية.

متابعة الإرشادات الصادرة من السلطات المحلية

وأضافت أنها توجه بمتابعة الإرشادات والتعليمات الصادرة من السلطات المحلية والالتزام بها.

في حالات الطوارئ يمكن الاتصال بالسفارة

وشددت على أهمية توخي المواطنين للحذر، وأنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل مع السفارة على الرقم “61432257277+”.

تحذيرات شديدة من العواصف الرعدية

يأتي هذا في وقت أعلن تفيه السلطات في أستراليا حيث تتسبب الرياح الباردة في تحذيرات شديدة من عاصفة ستؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة عبر الساحل الشرقي.

جبهة باردة قوية

وأوضح مكتب الأرصاد الجوية، أن البرودة ستأتي في شكل جبهة باردة قوية مرتبطة بمسارات نظام الضغط المنخفض عبر جنوب أستراليا.

وأشارت إلى أنه من المتوقع حدوث عواصف رعدية تتسبب في هطول أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة، وهبوب رياح مدمرة قد تؤدي إلى سقوط الأشجار.