العلماء يبتكرون دواء من الذهب لمقاومة أكبر خطر يهدد للبشرية

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لسنوات، استمر العلماء في البحث عن علاج العدوى المقاومة للأدوية المتعددة، حتى وصلوا أخيرًا إلى ضالتهم، بعدما اكتشفوا أن الحل يكمن في معدن ثمين آخر: الذهب.

وأظهرت العديد من المركبات التي أساسها الذهب فعاليتها ضد البكتيريا التي يصعب علاجها، وفقًا لبحث جديد سيتم تقديمه في المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية في كوبنهاجن بالدنمارك الأسبوع المقبل.

وفي ورقة أعدت للمؤتمر، قال الباحثون إنهم توصلوا إلى أن المضادات الحيوية المصنوعة من الذهب أظهرت “إمكانات كبيرة”، خاصة ضد الأمراض التي ثبت أنها مقاومة للأدوية الأخرى.

ودرست سارة سوتو جونزاليس، من معهد برشلونة للصحة العالمية في برشلونة يإسبانيا، وزملاؤها الباحثون، نشاط 19 مركبًا من الذهب ضد مجموعة من البكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة المعزولة عن المرضى.

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أنواع البكتيريا

وشملت أنواع البكتيريا التي خضعت للدراسة، كلاً من:

-المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين

-المكورات العنقودية البشروية

-الزائفة الزنجارية؛ التي تضخم الغدد الصماء

-راكدة بومانية

-الالتهاب الرئوي.

فعالية المركبات الذهبية

وتوصل العلماء أن 16 من أصل 19 مركبًا ذهبيًا كانت فعالة للغاية ضد عدوى المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين، وقال الباحثون إن البكتيريا “سالبة الجرام” تتمتع بمقاومة أكبر للمضادات الحيوية، وإنهم بحاجة إلى علاجات جديدة.

وبشكل عام، كانت جميع المركبات الـ 19 التي تم اختبارها فعالة ضد واحدة على الأقل من البكتيريا التي يصعب علاجها وكان بعضها فعالًا ضد العديد من البكتيريا.

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قال سوتو جونزاليس: “من المثير بشكل خاص أن نرى أن بعض مركبات الذهب كانت فعالة ضد المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين، وراكدة بومانية المقاومة للأدوية المتعددة، حيث يوجد سببان رئيسيان للعدوى المكتسبة من المستشفيات”.

وأضاف “إن نوع مجمعات الذهب التي درسناها، والمعروفة باسم مجمعات الذهب (III)، بسيط نسبيًا وغير مكلف في صنع. ويمكن أيضًا تعديلها بسهولة وبالتالي توفر نطاقًا واسعًا لتطوير الأدوية”.

وتقتل العدوى المقاومة للأدوية ما يقرب من 700 ألف شخص سنويًا حول العالم. وتصنف منظمة الصحة العالمية مقاومة المضادات الحيوية باعتبارها واحدة من أكبر التهديدات الصحية التي تواجه البشرية.

مقاومة مضادات الميكروبات كيف تحدث؟

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، إن مقاومة مضادات الميكروبات تحدث عندما تطور جراثيم مثل البكتيريا والفطريات القدرة على هزيمة الأدوية المصممة لقتلها، مما يجعل علاجها شبه مستحيل.

ومن المعروف أن الذهب يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا، مما يجعل المضادات الحيوية المعدنية الذهبية – وهي مركبات تحتوي على أيون ذهبي في جوهرها – واحدة من أكثر الأساليب الجديدة الواعدة.

قال سوتو جونزاليس: “تستخدم مجمعات الذهب مجموعة متنوعة من التقنيات لقتل البكتيريا. إنها توقف عمل الإنزيمات، وتعطل وظيفة الغشاء البكتيري وتتلف الحمض النووي”.

وأضاف: “مع تقديم الأبحاث حول أنواع أخرى من المضادات الحيوية الذهبية أيضًا نتائج واعدة، فإن المستقبل مشرق للمضادات الحيوية التي أساسها الذهب”.