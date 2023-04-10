حكاية إضاءة المسجد الحرام.. عناية فائقة لأقدس بقاع الأرض من القناديل إلى تقنية “الليد”

تواصل – واس:

تمضي السنون تلو السنين وولاة أمور المسلمين يولون اهتمامًا كبيرًا وعناية فائقة بأعظم مسجد في الإسلام وأقدس بقعة على وجه الأرض.

ودائماً ما كان المسجد الحرام يحظى بهذه المكانة الرفيعة؛ ومنذ بزوغ فجر الإسلام زاد الاهتمام كثيراً؛ نظراً لرفعة شأنه وعلو قدره في الدين الإسلامي وعند المسلمين قاطبة في شتى بقاع المعمورة.

المسجد الحرام يحظى باهتمام ملوك المملكة

وما فتئ المسجد الحرام يحظى باهتمام ملوك المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله- بل وأصبح لقب خادم الحرمين الشريفين لقباً يتشرف به ملوك هذه الدولة المباركة.

حتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وتجلت صور العناية ببيت الله الحرام في الاهتمام بكل جزء منه وتطويره حسب ما يتوافر من إمكانات في كل حقبة زمنية، ومن ذلك جانب الإضاءة.

حكاية إضاءة المسجد الحرام بدأت منذ عهد عمر

وبدأت حكاية إضاءته في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – عندما كان المسجد الحرام لا يتجاوز صحن المطاف وحوله بيوت أهل مكة، وما بين هذه الدور من مساحة؛ فهي المداخل المؤدية للمسجد.

يقول مدير عام مركز تاريخ مكة المكرمة -سابقاً- الدكتور فواز بن علي الدهاس: “عندما قدم الخليفة عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – إلى مكة المكرمة في العام الـ 17هـ، بعد علمه بما تعرض له المسجد الحرام من خراب عقب مداهمة السيل له.

وأمر ببناء سور أو حائط حول صحن المطاف يحدد مساحته، ولم يكن هذا الحائط يرتفع بأكثر من قامة؛ وبذلك أصبح للمسجد الحرام خصوصية تفصله عن دور قريش، ووضع مصابيح تضيء في صحن المسجد”.

وتروي كتب التاريخ استخدام المسلمين أنواعاً من الإضاءة كالمصابيح والسرج والزيوت والشموع والقناديل التي تنوعت ما بين الذهب والفضة والنحاس؛ رغبةً في إضاءة ساحات المسجد الحرام سواءً للصلاة أم مجالس الذكر أم لأداء العمرة.

جلب القناديل من بلاد الشام وبلاد الروم

وكانت هذه القناديل تجلب من بلاد الشام وبلاد الروم وغيرها، وكانت العواميد تقام حول المطاف وتعلق بها هذه القناديل، ثم استبدلت بالحجارة، ومع تواتر السنين أصبحت من الحديد والنحاس المطلي باللون الأصفر.

وفي عهد معاوية بن أبي سفيان أضيء المسجد الحرام بالقناديل واستخدم الزيت وقوداً للإضاءة، وجعلت نفقته من بيت المال، ثم خُصص عمال يقومون بهذه المهمة.

إضاءة الحرم المكي في عهد الدولة العباسية

ونالت إضاءة الحرم المكي في عهد الدولة العباسية عناية الخلفاء العباسيين، فأضيئت جنبات المسجد الحرام الأربع فضلاً عن صحن الطواف الذي ركزت الإضاءة فيه بشكل دائري لتغطي المطاف.

الفتيل وسط القناديل في العصر المملوكي والعثماني

وكانت تستخدم ما يعرف بالفتيل في وسط هذه القناديل، وذلك خلال العصر المملوكي وما تلاه من العصر العثماني.

وتم تعيين عمال لأداء هذه المهمة وخُصص مستودع بجوار المسجد الحرام لصيانة هذه القناديل، ومن نافلة القول إن تلكم الجهود كانت تتضاعف في شهري رمضان وذي الحجة لكثرة المصلين والمعتمرين والحجاج.

وامتد اهتمام العباسيين بالعناية بالمسعى فأنشئت أعمدة تعلق عليها هذه القناديل بين الصفا والمروة، واستمر الأمر كذلك خلال العصر المملوكي، وأصبحت هناك أسر معينة توارثت هذه المهنة، وخصصت أوقات لهذه الخدمة تحت إشراف شيخ الوقادين.

وكان من أهم مهمات الوقادين إخراج الشمع والمصابيح والقناديل وتجهيزها وتنظيفها وتلميعها وتعبئتها بالزيت؛ استعداداً لغروب ذلك اليوم، ويتم توزيع الإضاءة في نواحي المسجد.

بداية استخدام المصابيح كهربائية

واستمرت إضاءة المسجد الحرام بالوسائل التقليدية حتى سنة 1339هـ، حيث استبدلت بمصابيح كهربائية على نطاق ضيق، حتى كان عام 1347هـ.

وأمر الملك عبدالعزيز – رحمه الله – بتجديد مصابيح المسجد الحرام وزيادتها إلى ألف مصباح، وفي عام 1349هـ وجَّه الملك عبدالعزيز بشراء ماكينة لتوليد الطاقة الكهربائية.

وفي عام 1373هـ تم إدخال الكهرباء بصفة رسمية إلى مكة المكرمة وأنير بها المسجد الحرام، وأسندت المهمة إلى الشركة السعودية للكهرباء.

التوسعة الأولى وشبكة كهربائية متطورة

ونظراً لما شهده المسجد الحرام من توسعة عرفت في التاريخ بالتوسعة الأولى، أمر بها الملك عبدالعزيز، ونفذت في عهد الملك سعود ثم فيصل – رحمهم الله – أنشئت في 1405هـ شبكة كهربائية متطورة.

وتتكون من 4 محطات في منطقة باب الملك عبدالعزيز وباب العمرة وباب “الفتح” وباب الصفا؛ كان الهدف منها تفادي انقطاع التيار الكهربائي عن المسجد بجوانبه وأدواره المختلفة.

التوسعة الثانية مع تطور عمراني مختلف

وفي عام 1412هـ الموافق 1992م تم تحديث هذه الشبكة لتواكب التطور العمراني الذي يشهده المسجد الحرام، وفي العام 1413هـ وبعد إنجاز التوسعة السعودية الثانية.

وتم إنشاء محطتي تغذية رئيسة لتواكب هذه التوسعة مع إنشاء محطتين لتغذية المعدات الميكانيكية؛ لتعمل على تكييف الهواء في سائر أنحاء التوسعة.

واستمرارًا لنهج ملوك هذه البلاد المباركة شهدت إضاءة الحرم المكي في العصر الحالي نقلة نوعية استخدمت فيها التقنية الحديثة.

وتميزت الثريات والقناديل والنجف بطابعها الإسلامي الفريد، التي صنعت خصيصاً للبيت العتيق بأشكال وأحجام مختلفة وبأعلى المواصفات؛ لتضفي لمسة جمالية تضيء أرجاء المسجد الحرام وساحاته وسطحه ومناراته.

500 نجفة مختلفة الأشكال والأحجام

ويوجد في المسجد الحرام أكثر من 500 نجفة مختلفة الأشكال والأحجام، وتتميز الثريات والفوانيس والمصابيح بتشكيل زخرفي مستوحى من الطراز الإسلامي، حيث رسم على عددٍ منها الآيات القرآنية بخطوط فنية وزخرفية غاية في الروعة.

أكثر من 120 ألف وحدة إنارة

ويبلغ عدد وحدات الإنارة في أرجاء المسجد الحرام وساحاته والسطح والمنارات والتوسعة أكثر من 120 ألف وحدة إنارة، تجسد في مجملها حجم العناية والرعاية التي يحظى بها الحرمان الشريفان من القيادة الرشيدة أيدها الله.