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تنويه مهم من “أبشر” حول تمديد تأشيرة الزيارة العائلية
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تنويه مهم من “أبشر” حول تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

تنويه مهم من “أبشر” حول تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

تنويه مهم من “أبشر” حول تمديد تأشيرة الزيارة العائلية
٠٣:٣٣:٢٩ م، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت منصة “أبشر” تنويها هاما بشأن إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

وقالت المنصة إن خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية تمكن الأفراد المقيمين من طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

خطوات الدخول

1- الدخول على منصة “أبشر” ثم اختيار خدمات من تبويب أفراد الأسرة.

2- اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

في سياق متصل، أعلن تطبيق أبشر إتاحة خدمة تأشيرة الزيارة العائلية، حيث تمكن الخدمة الأفراد المقيمين من طلب تمديد التأشيرة، من خلال المنصة.

طرق تنفيذ الخدمة:

1-الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدمات من تبويب أفراد الأسرة.

2- اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

تعديل المعلومات عبر أبشر:

وفي وقت سابق أوضحت منصة أبشر، تفاصيل خدمة تعديل معلومات المستخدم إلكترونيًا عبر هويتك الرقمية في أبشر.

وقالت منصة أبشر، عبر حسابها في “تويتر”، إنه يمكن للفرد من خلال خدمة تعديل معلمومات المستخدم تعديل المعلومات التالية:

– تغيير كلمة المرور

– تعديل البريد الإلكتروني

– تغيير رقم الجوال

– تعديل العنوان

طريقة تنفيذ الخدمة:

1- الدخول على منصة أبشر

2- اختيار تعديل معلومات المستخدم

خدمة التأمين الصحي:

كما أتاح تطبيق أبشر أيضا خدمة الاستعلام عن التأمين الصحي من خلال عدة خطوات بسيطة يتم تنفيذها عبر المنصة.

وتتيح الخدمة للمقيم التأكد من صلاحية التأمين الصحي بسجلاته في وزاة الداخلية.

خطوات تنفيذ الخدمة:

1-الدخول إلى أبشر ثم اختيار استعلامات من تبويب أفراد الأسرة.

2- اختيار التعريف بفرد أسرة.

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