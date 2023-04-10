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ما علاقة رمضان؟… تنويه مهم من حساب المواطن للحاصلين على القرض العقاري
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ما علاقة رمضان؟… تنويه مهم من حساب المواطن للحاصلين على القرض العقاري

ما علاقة رمضان؟… تنويه مهم من حساب المواطن للحاصلين على القرض العقاري

ما علاقة رمضان؟… تنويه مهم من حساب المواطن للحاصلين على القرض العقاري
٠٤:٠١:٣٢ م، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال “حساب المواطن”، إنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية الخاصة بالمستفيدين من البرنامج.

جاء ذلك ردًا على طلب أحد المستفيدين بإدراج قيمة التمويل العقاري البالغة 60 في المائة من راتب رب الأسرة، وأن يتم على ضوئها حساب قيمة الدعم.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: لايتم النظر للقروض والإلتزامات المالية”.

وتابعت: “ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار ” دخل الاسرة وعدد افرادها واعمارهم”.

وأشارت: “لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa”.

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هل تؤثر مكافأة الطالب على حساب المواطن؟

وفي إفادة سابقة، قال “حساب المواطن” إنه يتعين إثبات المكافأة التي تمنح للطلاب أثناء التسجيل في البرنامج.

وأوضحت “خدمة المستفيدين”: “تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها”.

وحددت الخطوات التي بتعين بها إثبات ذلك، وهي:

-اختيار الحالة الوظيفية (طالب)

-نوع الدخل (غير ذلك)

-مصدر الدخل “برنامج دعم حكومي”.

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حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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