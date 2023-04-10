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عاجل.. بشرى سارة من “الإسكان” للحاصلين على القرض العقاري

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عاجل.. بشرى سارة من “الإسكان” للحاصلين على القرض العقاري

عاجل.. بشرى سارة من “الإسكان” للحاصلين على القرض العقاري

عاجل.. بشرى سارة من “الإسكان” للحاصلين على القرض العقاري
٠٣:٠٦:٠٨ م، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أتاحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خدمة نقل مديونية العملاء من المواطنين وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية وفق شروط محددة.

وكشفت عن أنه سيتم توسيع إتاحتها في مختلف الجهات التمويلية، وذلك في ردها على مواطن طلب نقل المديونية من بنك لآخر ورفض الطلب،

شروط رئيسية في برنامج نقل المديونية

واشترطت الوزارة 4 شروط رئيسية في برنامج نقل المديونية، وهي:

-العملاء المنتظمون بالسداد

-العملاء الحاصلون على دعم كلي أو جزئي

-ألا ينطبق على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين في الوقت الراهن

-ألا ينطبق على مستفيدي التمويل القائم وعدم تجاوز فترة السداد للفترة المتبقية في العقد الحالي.

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تثبيت تاريخ إيداع الدعم

وأفادت الوزارة، بأنه تم تثبيت تاريخ إيداع الدعم على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين، ويتم الإيداع في مدة أقصاها 3 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي كحد أقصى.

وعن تعديل الإقرار المساحي لقطع سكنية لبعض المواطنين في بعض مناطق المملكة، نوهت الوزارة إلى أنه يمكن طباعة كافة المستندات، ومن ضمنها القرار المساحي بعد تخصيص منتج الأرض وتوقيع العقد الإلكتروني من خلال الحسابات الشخصية.

وفي حال عدم التمكن من طباعة المستندات، أشارت إلى أنه يمكن زيارة فرع الوزارة في المنطقة التابع لها التعديل، بحسب صحيفة “عكاظ”.

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المطلقة والأعزب

وبينت الوزارة، أنه بإمكان المطلقات التقديم في عموم مناطق المملكة حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق، ومن ضمنها:
أن يتم مرور سنتين على الطلاق للتقديم على المنتجات السكنية.

في حين رفضت الوزارة التخلي عن شرط قبول تقديم الأعزب على منتجات سكنية.

وقالت: “الأعزب لا يستوفي شرط الأسرة، ومن شروط الاستحقاق لدى برنامج سكني أن يكون المتقدم متزوجًا”.

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