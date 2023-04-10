لماذا يحذرك الأطباء من أخذ هاتفك معك إلى الحمام؟

تواصل – فريق التحرير:

أصبح الهاتف يشغل جزءًا كبيرًا من الحياة اليومية للشخص، إلى حد أنه يصحبه معه في كل مكان، حتى أثناء تواجده في الحمام.

لكن عليك أن تراجع نفسك وتتوقف عن ذلك، بناءً على تحذير الأطباء من أن هذه العادة تحمل مخاطر صحية.

قالت الدكتورة هيلين بيرني، أخصائية المسالك البولية من جامعة إنديانا هيلث، إن رذاذ البول المليء بالبكتيريا يبقى لعدة أيام في المراحيض والمراحيض العامة.

وتوصلت الدراسات إلى أن قطرات البول يمكن أن ترتد وتتدفق لمسافة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أقدام.

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معظم الناس يحملون هواتفهم معهم إلى الحمام

وأظهر استطلاع أجرته شركة “نورد في بي إن” في عام 2021، أن 65 بالمائة من 9 آلاف و800 شخص بالغ يستخدمون هواتفهم في الحمام.

وهناك اعتقاد خاطئ شائع مفاده أن استخدام يد واحدة للتبول والأخرى لحمل الهاتف سيقلل من انتشار الجراثيم ويبقيها بعيدًا عن الجهاز.

لكن الدكتور بيرني قالت لموقع “ديلي ميل”: “حتى لو كنت تعتقد أنك نظيف وأنك تلمس نفسك فقط، فهناك الكثير من النقاط العكسية التي تحدث”.

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المراحيض العامة بؤر بكتيرية

وحذرت من أنه غالبًا ما تكون المراحيض العامة عبارة عن بؤر بكتيرية قذرة تمامًا تحتوي على جراثيم وبكتيريا في كل شيء تلمسه، من الباب إلى الحمام، والأرضية، وباب المقصورة، والجدار الذي قد تتكئ عليه أو بالقرب منه، وصنابير لتنظيف الحمام.

يصبح الهواء أرضًا خصبة مثالية للبكتيريا مثل “إي كولاي”، والمكورات العقدية، والتهاب الكبد إيه و إي، والتي يمكن أن تؤدي بدورها إلى اضطرابات معدية كبيرة مثل الإسهال والحمى والشيغيلا.

ويمكن أن يحتوي البراز والبول على البكتيريا والفيروسات، وأثناء استخدام المبولة أو المرحاض، تنتشر البكتيريا في عمود رذاذ.

وأظهرت دراسة في فيزياء السوائل، أن 57 في المائة من الجزيئات في المبولة يمكن أن تنتقل إلى الشخص في غضون 5.5 ثانية.

ووفقًا للدكتورة بيرني، فقد أظهرت الدراسات أن القطرات الكبيرة من الماء أو البول تبقى لأيام في المراحيض والمراحيض العامة.

علاوة على ذلك، فأنت تمسك بهاتفك والذي قد تتقل إليه ما لمسته أثناء تواجدك في الحمام، لذا ينصح بتركه بالخارج.