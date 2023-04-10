وفد إيراني يتوجه إلى المملكة لبحث إعادة فتح السفارة الإيرانية بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وفدًا فنيًا سيتوجه إلى المملكة خلال أيام لبحث إعادة فتح السفارة الإيرانية بالرياض.

وأوضحت أن ذلك يأتي تنفيذاً للاتفاق الذي جرى الشهر الماضي بين المملكة وإيران، وبعد زيارة وفد فني من المملكة إلى طهران.

وفد فني إيراني سيتوجه إلى المملكة خلال أيام

وحسب “العربية” فقد صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن وفدًا فنيًا سيتوجه إلى المملكة خلال أيام، لبحث إعادة فتح السفارة في الرياض.

خطوات تعيين سفراء بين البلدين اكتملت

وأشار إلى أن الخطوات الأولی اكتملت من أجل تعيين سفراء بين البلدين”، مضيفًا أن العملية مستمرة لتوطيد العلاقات وعودة المياه لمجاريها.

فريق فني سعودي يصل إلى طهران

وقبل يومين، وصل فريق فني سعودي معني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة لدى إيران، إلى طهران.

وذلك تطبيقاً للاتفاق الثلاثي المشترك الذي جمع المملكة وإيران والصين الشهر الماضي.

واستكمالاً لما اتفق عليه الجانبان خلال جلسة المباحثات التي جرت بين وزير الخارجية ونظيره الإيراني في بكين الخميس الماضي.

وكان البلدان اتفقا في بكين، في مارس الماضي 2023، على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016 وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين.

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