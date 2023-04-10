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الآن.. شاهد هطول أمطار سيلية وبرد على النخيل شمال شرق المدينة
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الآن.. شاهد هطول أمطار سيلية وبرد على النخيل شمال شرق المدينة

الآن.. شاهد هطول أمطار سيلية وبرد على النخيل شمال شرق المدينة

الآن.. شاهد هطول أمطار سيلية وبرد على النخيل شمال شرق المدينة
٠٢:٤١:٠٩ م، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تساقطت، ظهر اليوم الاثنين، كميات كبيرة من الأمطار السيلية والبرد على النخيل شمال شرق المدينة المنورة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت الأمطار التي أجرت السيول على النخيل وأحياء المدينة وسط أجواء متقلبة ورياح نشطة.

أمطار رعدية غزيرة مع زخات من البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد.

جريان السيول على هذه المناطق

 وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة ومكة والمدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل ونجران وجازان وعسير.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

 كما تتهيأ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول.

وأكدت على عدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة.

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أمطار سيلية أمطار غزيرة الأرصاد الدفاع المدني السيول الطقس المدينة المنورة النخيل

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