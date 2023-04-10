بالتفاصيل والأرقام .. ما لا تعرفه عن الدعم الإضافي من حساب المواطن

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في الرابع من يوليو 2022، صدر توجيه ملكي بتخصيص مبلغ 20 مليار ريال، منها ثمانية مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج “حساب المواطن” لنهاية العام المالي 2022.

على ضوء القرار الذي يستهدف التخفيف عن كاهل المواطن، تم إعادة فتح التسجيل مجددًا في برنامج “حساب المواطن”.

وفي يناير 2023، تم تمديد الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى شهر مارس.

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تمديده للمرة الثانية

كان من المقرر التوقف عن صرف الدعم الإضافي مع صرف دفعة مارس من حساب المواطن.

إلا أنه مع إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتمديده.

ويقضي القرار بالاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين منه لمدة أربعة أشهر، وحتى دفعة يوليو المقبل، إلى جانب استمرار فتح التسجيل فيه.

إلى جانب إعادة فتح التسجيل به وفق الضوابط المعلنة مسبقًا، وكذلك التوجيه الملكي الصادر في يناير الماضي، بتمديد الدعم الإضافي لثلاثة أشهر للربع الأول من العام المالي الحالي، والذي استمر لشهر مارس الماضي.

كم الدعم الإضافي؟

يوتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن كما يلي:

-إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.

-كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.

-التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.

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حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.